O první ligu můžeme hrát, zní z fotbalové Zbrojovky Brno

Tři posily se vrátily z hostování v MSFL, jedna přišla na přestup ze druhé ligy a jedna ze Slovanu Bratislava. Vzdor tomu - nebo právě proto - v Brně věří, že dokázali připravit natolik kvalitní druholigový tým, aby byl schopen zabojovat o postup do první ligy. Na třetí místo, zajišťující alespoň účast v baráži, ztrácí Zbrojovka ze sedmého místa sedm bodů.

„Přivedli jsme hráče, které známe. Vždy přivádíte hráče s ohledem na možnosti a potřeby v daném období, v jakém se nacházíte. Naším cílem nebylo přivést velké množství posil, ale tým stabilizovat,“ uvedl Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky.

Jak ale s mužstvem, které je po podzimu v prostředku tabulky a neprošlo výraznou změnou, začít hrát o špici tabulky?

„Nepřivedli jsme hráče s x ligovými starty, takzvané top hráče, ale přivedli jsme kluky, kteří budou mít charakter a zapadnou nám do mozaiky,“ zastává se brněnské přestupové politiky trenér Pavel Šustr.

Připustil, že o některé ligové hráče Zbrojovka usilovala. Jedním z nich měl být Jaroslav Diviš z Mladé Boleslavi, v hledáčku byl také slovenský obránce Oliver Janso ze Spartaku Trnava, další jména známá nejsou. „Nemá cenu mluvit o jménech. Podmínky byly vždycky takové, že z nějakého důvodu k dohodě nedošlo,“ řekl trenér.

Magera: Víme, jak hrát, jak bránit, jak dát góly

Až na Juraje Kotulu, který přistoupil na dvoutýdenní zkušební období, bral samé známé hráče; ať už je měl na očích v Líšni, či jinde na hostováních nebo ve druhé lize.

„Částečně jsme kádr překopali. Čtyři hráči po podzimu odešli, čtyři přišli,“ připomíná Šustr. „Nejsme v pozici, že vyhážeme všechno, co máme, a přivedeme nový mančaft. Ani jsme naše kluky znovu neučili hrát fotbal. Učili jsme je pracovat pro Zbrojovku.“

Změny ve Zbrojovce Přišli: Jiří Floder (návrat z hostování, Kroměříž), Jakub Přichystal (návrat z hostování, Líšeň), Ondřej Vintr (návrat z hostování, Vyškov), Šimon Šumbera (přestup, Třinec), Juraj Kotula (přestup, Slovan Bratislava). Odešli: Dušan Melichárek (Malmö), Chico Gomes (Amora FC), Musefiu Ashiru (Trnava), Milan Lutonský (Jablonec, hostovat bude v Prostějově), David Gáč (hostování, Třinec), Dan Jambor (hostování, Líšeň).

Díky tomu, že měl kádr v zimní přípravě kompletně pohromadě, Šustr věří, že z něho postupový celek jde udělat - a taky že ho Zbrojovka udělala.

„Jedna věc je esa do sestavy přivádět, druhá možnost je ta esa vyrábět,“ doufá Požár, že talentu, na němž se dá vystavět perspektivní mužstvo, má Zbrojovka dost.

Cílem brněnských fotbalistů je nadále postup, to se ani po nepovedeném podzimu nezměnilo.

„Loni na začátku podzimu na nás byla vidět nesehranost,“ vzpomíná útočník Lukáš Magera na období, kdy sám přišel do Brna. „Na startu jara jsme dál, udělali jsme velký pokrok. Víme, co trenér požaduje, co máme dělat, a věřím, že půjdeme nahoru. Umíme zápasy zvládat, umíme bránit, dávat branky,“ hodnotí Magera schopnosti současné Zbrojovky, která v přípravě z deseti zápasů osm vyhrála.

První „ostrá“ zkouška přijde pro odhodlaný tým v sobotu, kdy od 10.15 hraje v Chrudimi.

Los pro Zbrojovku nevypadá špatně: po cestě do Chrudimi hostí o týden později Žižkov, oba soupeři jsou z úplného dna tabulky.

„Dobrý vstup do jara může posílit sebevědomí hráčů. Ale já jim pořád říkám, že nehrajeme jeden zápas, ale čtrnáct zápasů,“ tvrdí Šustr.

S mužstvem chce pracovat strategicky. „Jsem přesvědčený o tom, že připraveni jsme a že postupový tým máme. Může se stát cokoliv, nemusí se nám podařit postoupit, ale neznamená to, že končíme. Klub funguje pořád dál, díváme se do budoucna. Je tady pořád dost mladých hráčů, se kterými chceme pracovat, kteří jsou budoucností klubu. Věřím, že se může otočit poměr odchovanců a hráčů zvenčí ve prospěch kluků odtud, jak to ve Zbrojovce bylo vždycky,“ horuje pro budoucnost Šustr.

Zatím se však pořád ještě zabývá především současností.