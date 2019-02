Přání fotbalistů Brna: Přenést „maltskou formu“ do jara

Opálení se brněnští fotbalisté ze středomořské Malty do české zimy nevrátili, za úspěšný však týdenní výjezd za teplem klidně mohou považovat.

Zbrojovka si ze soustředění přivezla tři výhry, každou s jiným typem protivníka, na svoje poměry hodně (osm) vstřelených gólů a kladné poznatky ve vztahu k novému stylu hry, kterým se bude snažit prezentovat.

„Co se týká podmínek soustředění, bylo všechno bez problémů. Příjemné prostředí, počasí, dobrá hřiště. Ze zápasů samotných byl nejlepší ten proti Slovanu (3:0), který jsme zvládli výsledkově i velmi slušně v obranné fázi. Co se týká útočné fáze, dovedu si představit, že bychom mohli dokázat déle držet míč, ale všechno má svůj vývoj,“ zhodnotil soustředění brněnský trenér Pavel Šustr.

Změn v herním projevu, který svému celku ordinuje, se zdá být dost. V pomyslné fotbalové laboratoři maltského národního stadionu, kde na ztichlých tribunách sedělo víc trenérů, manažerů a pozorovatelů než diváků, zkoušela Zbrojovka například nové rozestavení.

„Dřív jsme hráli 4-3-3, teď jsme to změnili na 4-2-3-1. Myslím, že tento systém nám víc sedl. Po změně jsme hráli líp,“ zamýšlel se záložník Peter Štepanovský.

Ke kladnému hodnocení jistě přispěly výsledky; Zbrojovka porazila Táborsko 2:0, Slovan 3:0 a domácí Hibernians FC 3:1.

„Dobře jsme se připravili, vletěli jsme do toho agresivně, tak, jak chceme hrávat. Vrátilo se nám to ve formě výsledků,“ shrnul 31letý fotbalista.

Trenéry musela potěšit dravost, s jakou si druholigový čekatel postupu počínal na útočné polovině. Do obrany Slovanu se mu dařilo pronikat hbitými kombinacemi s rychlým zakončením.

„To ano, ale u nás ve druhé lize je to úplně naopak,“ varuje Štepanovský. „Slovan držel míč a my jsme měli prostor na brejky. Ve druhé lize proti nám mančafty zalezou a těžko se k nim dostává. Na jaře to bude těžší než na Maltě, tam na brejky nebudeme hrát my, ale soupeři,“ očekává.

Systém víc sedí hráčům, které má Šustr k dispozici

Trenér Šustr se tak snadno přenosu úspěšně vyzkoušených variant nechce vzdávat. „Byl bych rád, kdybychom takto (jako na Maltě) byli schopni hrát i proti zataženým obranám. Určitý návod to je, ne že ne. Vyžaduje to rychlou práci s míčem a správné rozhodování v herních situacích. Pořád jsme ve stadiu zdokonalování schopnosti držet míč, kombinovat a hledat řešení k překonání obrany,“ zdůrazňuje.

Je více zjednodušujících vysvětlení, co si pod novým herním stylem a upraveným rozmístěním hráčů v podání Zbrojovky na trávníku představit.

Třeba: mužstvo v útoku víc používá napojení hrotového a podhrotového útočníka.

„Do útoku zařazujeme o jednoho hráče víc,“ glosuje novinku Šustr.

Nebo: víc prostoru pro útočení mají křídla, Brňané se hru ze středu snaží častěji rozhodit do stran.

Zbývající zápasy Brna Program přípravy 2. února: Jihlava - Brno (11) 9. února: Nitra - Brno (začátek bude upřesněn) 16. února: MFK Skalica - Brno (11) 23. února: Brno - Vyškov (místo a čas budou upřesněny)

„Dokud jsme hráli 4-3-3, víc útočili obránci. V novém systému křídla drží své strany. Ve středu je víc místa pro středové hráče. Předtím jsme se stahovali víc doprostřed a lajny jsme nechávali obráncům,“ upřesňuje Štepanovský.

Z pohledu z hřiště má slovenský středopolař dojem, že nová taktika je brněnskému mužstvu bližší.

„Víc hráčů to zná, víc nám to sedlo. Máme třeba úplně jiné napadání, do kterého se zapojují jiní hráči. Napadání, přesouvání po hřišti. Typologicky máme lepší fotbalisty na tento systém,“ posuzuje Štepanovský.

Ostatně právě na příchody „krajových“ hráčů se vedení Zbrojovky v předchozích týdnech zaměřilo. Podle posledních zpráv se ale zadrhl příchod nejmenovaného krajního obránce z Trnavy, kterého si v problémy sužovaném slovenském klubu Brno vybralo.

Zatím se tak v Šustrově kádru uvedly tři nové tváře, a to borci, kteří již ve Zbrojovce působili. Z hostování se vrátili obránce Ondřej Vintr a záložník Jakub Přichystal a na přestup z Třince přišel záložník Šimon Šumbera, rovněž ex-brněnský hráč. „Bez problémů k nám zapadli. Zvykají si na rychlost hry a detaily, ale do tréninkového procesu naskočili dobře,“ řekl Šustr.