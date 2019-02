Fotbalové Brno hledá před jarem stopera. V záloze

Petr Pavlík si zlomil nohu, Lukáš Vraštil měl nabídku od Zlína a nevědělo se, zda odejde, nebo zůstane, nově angažovaný Juraj Kotula si zranil achilovku... a tak musel Šustr zaimprovizovat.

Do čehož se s energií sobě vlastní pustil.

Už během podzimu Šustr ukázal, že vytrhávat hráče ze zažitých šablon mu není cizí, a Jana Sedláka poprvé v jeho kariéře postavil na post tvořivého záložníka. Při „výrobě“ nového člena stoperské dvojice pak šel ještě dál.

Ve středu obrany zkusila Zbrojovka během přípravy právě Sedláka, po několika letech znovu Jakuba Šurala a nejvíc překvapivě i záložníka Ladislava Krejčího.

Nečekaně je to právě 19letý Krejčí, ok terého stála mistrovská Plzeň, kdo má k místu stopera - alespoň pro jarní start - ze všech nováčků nejblíž. Odehrál tak minulou přípravu ve Skalici a na stoperu na střídačku se zálohou trénuje.

„Není to úplně neprobádané pole. Šural hrál stopera do svých 19 let a hrál ho dobře. Krejčí na stoperu v mládeži naskočil, Sedlák ho taky na hostování hrával. Proto jsem věřil, že kluci pro tohle místo předpoklady mají, a já jsem si chtěl ověřit, který z nich to zvládne nejlépe,“ vysvětloval Šustr svoje neotřelé tahy.

Poslední možnost otestovat je v zápase bude mít v sobotu, kdy Zbrojovka od 13 hodin hostí Vyškov. Příští sobotu už hraje „mistrák“ v Chrudimi. Podstatnou zprávou je, že Šural tak kvůli žlutým kartám hrát nebude.

Šustr k hráčům: Ptejte se, co můžete udělat pro mužstvo

Ještě v pátek, poslední den přestupů, může z Brna odejít Vraštil, i tak ale Šustr odmítá, že by některého ze záložníků nebo krajního obránce Šurala posunul jinam kvůli nejistotě, že mu stabilní hráč odejde.

„Dívám se na hráče, co je schopen týmu dát na daném postu. S hráči hovořím, kde se cítí nejlíp, sleduji, kde můžou mužstvu pomoct, a pak se pro ně snažím najít místo, aby do sebe všechno zapadlo,“ říká bývalý ligový fotbalista, který sám prošel všemi řadami od útoku až po obranu. „Kdybych cítil, že s přesunem někdo není ztotožněný, tak ho nutit nebudu,“ tvrdí.

Krejčí nezastírá, že kdyby si mohl vybrat, nastupoval by raději jako obvykle v záloze. Zároveň si ale nechal nové „pracovní zařazení“ vysvětlit jako atraktivní výzvu a šanci.

„Zatím si na stoperu to zábavné hledám,“ připouští. „Ze začátku jsem byl asi i nepříjemný. Bylo vidět, že mě to nebaví. Teď si k novému místu hledám cestu, zažral jsem se do toho a chci to hrát tak, aby mě to bavilo. Trenér řekl, že osobní ambice musí jít stranou, že musíme o postup bojovat jako tým, a já souhlasím,“ líčí.

Sukup, Eismann a Kryštůfek mají do základu blízko

Nikde není psané, že Krejčí na stoperu nakonec zakotví na delší dobu, Šustr v případě setrvání v kádru počítá i s Vraštilem. Přestože mu v létě skončí smlouva, v přípravě mu prostor dal a nezdá se, že by Vraštila nechal zbývajícího půl roku kontraktu sedět na tribuně.

Střípky z obrany Brna David Gáč opouští kádr Zbrojovky a míří na hostování do konce sezony do druholigového Třince. Jedenadvacetiletý stoper na podzim zasáhl v A týmu do jednoho zápasu, třináct duelů odehrál za juniorku.

Lukáš Vraštil (zatím) neodešel do Zlína, který se o něho zajímal, a pokud se situace v den páteční uzávěrky přestupů dramaticky nezmění, zůstane na jaře v Brně. Poté mu končí smlouva, na prodloužení kontraktu se s ním klub nedohodl.

Juraj Kotula po přestupu do Zbrojovky ve spolupráci s fyzioterapeutem dál pracuje na uzdravení zraněné achilovky, zároveň už trénuje s mužstvem. Do sobotního přípravného duelu s Vyškovem už by mohl být připraven naskočit.

Nicméně hledá i jiné možnosti. Na příkladu Sedláka, jemuž ukazuje možnost hraní už na třetím různém postu v sezoně, Šustr ukazuje svůj záměr: „Po Sedlákovi trenéři dlouhodobě vyžadovali čistě jen defenzivu. Sebrat míč, odevzdat. Sebrat, odevzdat. On je v tom výborný, ale současně na tréninku je schopen míč vybojovat, vyvézt a dostat ho do přečíslení. Snažím se mu otevřít oči v tom, že se může dál vyvíjet,“ říká.

Suverénně největší diskusi však mezi fanoušky stejně vyvolal přesunutím Krejčího. Pokud se ale někdo domníval, že obletovaný mládežnický reprezentant má za úkol tu a tam dodat obraně Zbrojovky kreativitu v zápasech, v nichž ji čeká 90 minut dobývání zavřené obrany, pak tuhle myšlenku může rychle opustit.

„Laďa Krejčí má jak ofenzivní, tak defenzivní předpoklady pro to, aby hru na stoperu zvládl. Z toho důvodu tam bude hrát. O návaznosti na typ či styl hry soupeře jsem neuvažoval. Protože nastupoval jako střední záložník, má dobrou rozehrávku a výborné čtení hry, navíc je to levák, jediný z našich stoperů. Tohle řešení se nabízí,“ hlásí Šustr.

Z dosavadního průběhu přípravy lze odvodit, že kraje obrany má Zbrojovka vyřešené - napravo se daří Ondřeji Sukupovi, nalevo je zakotvený Pavel Eismann. Jedním ze stoperů bude Lukáš Kryštůfek.

Čtvrtý post v brněnské zadní řadě je zatím k dispozici.