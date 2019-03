Ve dvojroli. Zbrojovku na ligu chystá, s volejbalisty o ni hraje

„Nemám to daleko a jsem rychlejší než trolejbus,“ pochlubí se 29letý vysoký sportovec, jehož jméno patrně znáte z volejbalových kurtů.

Volejbal ostatně Mlčuch dál hraje. Sice to není extraliga, jak byl zvyklý, ale druhá nejvyšší soutěž, jenže právě teď je to v ní pořádně zajímavé. Za Bučovice hraje v semifinále 1. ligy proti mohutně posílenému Volejbalu Brno.

Derby jako řemen. Za stavu 2:0 na zápasy z pohledu brněnského favorita se hraje třetí zápas dnes od 19.30 v Kounicově ulici v Brně. Tedy v čase, kdy se Zbrojovka bude už v Chrudimi chystat na sobotní dopolední start jarní části druhé ligy.

„Časově je to v přípravném období náročné,“ souhlasí Mlčuch, že zvládat fotbal a volejbal, tedy zaměstnání a koníček, není legrace. Takhle i minulou sobotu jel z odpolední generálky Zbrojovky proti Vyškovu rovnou do Bučovic, kde v podvečer hrál zápas. „V Brně jsem součástí týmu, práce je zde dost a srdce a hlava velí zůstávat tady. Pak se to ve mě trochu pere. Z mé strany ale má tohle pendlování benefity na obě strany. Jedním si odpočinu od druhého a naopak,“ říká.

Je to sotva pár let, co si Mlčuch-volejbalista situaci sám pro sebe zanalyzoval: „Jako aktivní hráč jsem strávil skoro deset let v extralize, zkusil jsem si i zahraničí – a nevypadalo to, že se dostanu do nároďáku nebo do italské Serie A. A abych se hraní držel co nejdelší čas jen proto, že mi za to někdo něco dá, tak nastavený nejsem,“ uznal.

Tahle cesta zavedla volejbalového blokaře až do fotbalové Zbrojovky – s tím, že po práci si chodil zahrát tehdy ještě druhou ligu do Bučovic.

Loni tým postoupil do 1. ligy a letos vyhrál její základní část.

Nastupuje s ním třeba i Vlado Katona, další bývalá brněnská opora, a řada dalších hráčů s brněnskou minulostí. Proto má vzájemné semifinále grády.

„Zápasy u nás byly parádní, vyhecované,“ pochvaluje si Mlčuch. První duel prohrály Bučovice 2:3, druhý 1:3. Dnes večer se pokusí semifinále prodloužit.

Mlčuchovi by tím přitom vzniklo dilema: jet v sobotu ráno do Chrudimi na fotbal, nebo jít hrát vlastní play off? Bez přehánění se dá říct: jeden tým na postup do nejvyšší soutěže (Zbrojovku) připravuje, jinému (Bučovicím) v tažení vzhůru pomáhá. „Záleží, jak dopadneme v pátek,“ nadhazuje Mlčuch opatrně. „Ven na zápasy (se Zbrojovkou) nejezdím pokaždé. Vedení mi to umožňuje a já mám u mančaftu ještě svoji prodlouženou ruku, Lubu Pepicha, mladého kluka,“ chválí si.

Naopak při soustředění Zbrojovky na Maltě bylo samozřejmé, že se Mlčuch vydal s fotbalisty na Maltu, kde byl denně od rána do večera potřeba. „V Bučovicích to nahlásím dostatečně dopředu. Kluci si musí poradit beze mne. Nepostradatelný tam nejsem,“ usmívá se.

S oddělením obou sportů a úvazků od sebe problémy nemá. „Ve volném čase se snažím zaobírat koučinkem. Troufnu si říct, že přepnout hlavu se mi daří. Dostanu se do jiného prostředí, mezi jiné lidi – a zase je to jiný druh sportovního napětí,“ vysvětluje.