Podzim zachráněn. Zbrojovka se výhrou procpala na třetí příčku

Brňané zvládli i poslední utkání před zimní pauzou v Pardubicích a díky zaváhání týmů bojujících o přední příčky jsou průběžně třetí. Nepříznivý stav v sobotu dokázali díky dvěma trefám Jakuba Přichystala zvrátit a z hřiště lídra si odvezli výhru 2:1. Tým tak v listopadu nepoznal přemožitele a získal plný počet devíti bodů.

„Cílem je stabilizovat sestavu,“ avizoval kouč ze startu. Slib splnil a Zbrojovka se rozjela k sérii tří zápasů s maximálním bodovým ziskem. Vítězná sestava z domácích duelů nastoupila i ve větrném dopoledním utkání v Pardubicích.

„Přišel největší nepřítel fotbalu, studený silný vítr, který nepřál kombinační hře obou týmů,“ komentoval trenér domácích Jiří Krejčí.

„Všechno na předvedenou hru mělo vliv, povětrnostní podmínky jistě, ale nakonec hrajete jen to, co vám soupeř dovolí. Věděli jsme, že to bude těžké, a bilance soupeře sedm vítězství, nula remíz i proher v domácím prostředí byla úctyhodná. Byl to boj, byla to válka. Výsledek je pro nás velice důležitý. Víra ve vlastní schopnosti přetrvala i přes nepříznivý stav utkání a já si vítězství velice cením,“ hodnotil náročné utkání Machálek.

Jeho svěřenci tak prolomili sérii nepřesvědčivých výkonů na hřištích soupeře a na poslední chvíli dokázali napravit dojem z rozháraného podzimu.

„Bylo nám jedno, jestli budeme hrát dobře, nebo špatně. Museli jsme vyhrát a jsme moc rádi, že před zimou na Pardubice ztrácíme jen čtyři body,“ pochvaloval si střelec Přichystal. „Vítězství v posledních utkáních nám může nalít čerstvé krve do žil,“ věří Machálek.

Brněnský kouč si z Líšně do Zbrojovky přenesl kromě zkušeností s mnoha hráči současného kádru také svou specialitu. Nebojí se sáhnout do sestavy již v průběhu prvního poločasu, což potvrdil i v Pardubicích, kde těsně před koncem první půle vyměnil křídelníka Šimona Šumberu za rychlejšího Davida Kršku.

„Jde o reakci na průběh hry. Když čekám, že se budeme prosazovat po stranách, a nedaří se nám to, snažím se oživit hru,“ stojí si za svými rozhodnutími Machálek.

Změny v kádru budou

Brněnští hráči se mohou po podzimu pochlubit nejlepší ofenzivou v celé soutěži. V šestnácti utkáních dokázali vstřelit 35 branek, o gól více než Dukla Praha. Produktivitu navíc rozkládají do celé soupisky.

Nejlepším střelcem týmu je s šesti přesnými zásahy hrdina posledního utkání Jakub Přichystal, hned pětice mužů se pak může pyšnit třemi a více brankami. I v defenzivě se Zbrojovce daří. 17 inkasovaných gólů je druhý nejnižší počet v soutěži za Hradcem Králové.

Spolehnout se tým může i na gólmanskou jedničku Jiřího Flodera. Proti Pardubicím se 22letý strážce branky zaskvěl akrobatickým zákrokem proti tečované střele v hektickém závěru utkání.

Nyní následuje zimní pauza, v níž se Zbrojovka kromě fyzické i taktické přípravy musí vypořádat také s plánovanými příchody a odchody hráčů. „My už jsme na něčem začali pracovat, nechceme usnout na pomyslných vavřínech. Změny v kádru budou, ale je o tom předčasné hovořit,“ poznamenal Machálek.

Vedení Zbrojovky zatím nechce odhalit ani detailní plán přípravy v tříměsíční pauze. „Čeká nás konečně trocha volna,“ pronesl s úlevou Přichystal.

Na poslední utkání se tým částečně připravoval pod asistenty Petrem Maléřem a Richardem Dostálkem. „Absolvoval jsem školení ohledně licence. Vize je taková, abych měl pro jaro všechny formální záležitosti vyřízené. Děkuji svému realizačnímu týmu, který to bez problémů zvládl,“ vysvětlil absenci na trénincích Machálek, který zatím nedisponuje nejvyšší trenérskou licencí potřebnou pro vedení týmu v profesionálních soutěžích.

První utkání jara absolvuje Zbrojovka doma, na začátku března přivítá čtrnáctou Vlašim.