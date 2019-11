Chci zůstat. Je to dobře rozjeté. Zifčák touží po úspěchu s Pardubicemi

„Chtěl bych v Pardubicích zůstat a zatím to tak i vypadá,“ řekl fotbalista. „Máme to tu dobře rozjeté.“

Nad Brnem jste díky vaší trefě vedli 1:0, o to je asi konečná porážka 1:2 mrzutější.

Stoprocentně. Na jednu stranu jsem strašně rád, že se mi podařilo vstřelit gól, na druhou mě štve ten výsledek. Myslím, že jsme na Brno určitě měli. Ve druhém poločase jsme do nich bušili, ale bohužel nám to tam nespadlo...

Jak byste jinak ten zápas charakterizoval? Ve druhé půli byla hra dost rozkouskovaná...

Jako hodně emotivní. Ovlivnili to také fanoušci, kteří přijeli i z Brna v hojném počtu a udělali výbornou atmosféru. Bojovné utkání, obě mužstva chtěla zvítězit. Od toho se odvíjelo i to kouskování hry. Bylo tam hodně nedovolených zákroků.

Vás to v honbě za vyrovnáním dost brzdilo, že?

Brno už se ke konci zatáhlo a ten zápas spíš dohrávalo. Přerušovali nám akce, vzadu měli vysoké stopery. „Odbouchali“ to.

Pavel Zifčák v dresu Pardubic

Pomohlo by, kdyby Zbrojovka tak rychle nesrovnala na 1:1?

Určitě ano, ale průběh víc ovlivnil gól na 1:2, který jsme dostali do šatny. To nikdy není dobré. Myslím, že kdybychom to do přestávky dohráli na remízu, ve druhé půli bychom je zlomili a zvítězili bychom.

Můžete se vrátit k úvodní gólové situaci? Co vaší brance předcházelo?

Už nevím, kdo míč vybojoval, ale Míša Hlavatý ho pak výborně potáhl, já si na něj křikl a on mi načasoval přihrávku parádně do běhu. Balon jsem si zpracoval prvním dotekem a obstřelil gólmana. Ta nahrávka byla fakt skvělá. Na pravé straně jsem viděl dost místa a hlavně už jsem byl blízko, takže na přední bych to neprocpal. Trošku jsem to zvedl, abych gólmana netrefil.

V týmu jste jen půl roku. Co říkáte na to, že jste podzimními půlmistry?

Stojí za tím výborná kabina, potvrdili jsme to v několika zápasech, ve kterých se nám nedařilo. Myslím, že taková půlsezona tady v Pardubicích dlouho nebyla, a jsem strašně rád, že to takhle vychází. Škoda té prohry v posledním zápase. Na podzim to bylo v naší režii, přitom nám nikdo nevěřil, že neklopýtneme. A zvládli jsme to.

Když si promítnete odehraná kola, koho považujete za největšího konkurenta v boji o první příčku?

Jihlavu. I když i na tu jsme myslím měli - jen jsme prospali první poločas a pak už jsme to nedohnali.