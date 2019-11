Brno tolik nebolelo. Pardubický kouč Krejčí děkoval za podzim

Druhou ligu vedou se tříbodovým náskokem na Jihlavu, třetí brněnská Zbrojovka i čtvrtá pražská Dukla jsou po 16 odehraných kolech o další bod zpět.

„V kontextu celého podzimu, kdy s námi nikdo nepočítal, bych chtěl hráčům, realizačnímu týmu a všem ostatním, co k tomu přispívají, poděkovat. I když třeba nejsou úplně vidět - ať je to třeba fyzioterapeutka Lenka Konvalinová nebo druhý kondiční trenér Ivan Svědík,“ vypočetl Krejčí. „Odvedli dobrou práci, na mužstvu se to projevilo. A samozřejmě chci poděkovat i fanouškům, po celou dobu byli naším dvanáctým hráčem,“ doplnil.

Fotbaloví příznivci - i ti brněnští - ho potěšili i během posledního mače se Zbrojovkou. Pod Vinici se na derniéru tohoto kalendářního roku přišlo podívat 2 192 lidí!

„Menší radost už jsem měl z toho, že dorazil i největší nepřítel fotbalu, vítr. Ten utkání s Brnem hodně ovlivnil. Obě mužstva určitě umějí hrát lepší kombinační fotbal, ale počasí to úplně neumožňovalo. Byl to boj,“ podotkl Krejčí.

Pardubice nad Brnem od 11. minuty vedly, Zifčáka vybídl ke skórování přesnou příhrou Hlavatý. Už v 18. minutě však srovnal poměrně lacino hlavou po centru expardubického Fouska Přichystal a stejná dvojice měla prsty i v rozhodující brance, kterou vsítil ještě před přestávkou opět hlavičkou Přichystal. Zbytek duelu si hosté pohlídali.