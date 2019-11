Zápas, který ovlivní i celé jaro: Brno hraje v Pardubicích

V opačném případě naopak jejich ztráta naroste do takových rozměrů, že už se jim bude na jaře hodně obtížně dohánět.

„Takhle nekalkulujeme. Víme, o co jde, je to důležité utkání, ale nesvazuje nás to. Poslední naše zápasy byly dobré, gólově jsme se prosazovali. Věřím, že na to navážeme a dotáhneme se blíž špici tabulky, aby se nám v zimě dobře pracovalo a šlo se nám lépe do jarních odvet,“ velí kapitán brněnského týmu Pavel Eismann.

Klíčové pro Zbrojovku bude přenést suverénní výkony z domácího trávníku také ven. Poslední výjezd se jí totiž nepovedl po všech stránkách: Brňané na Žižkově selhali a prohráli 0:1.

„Jednou se to zlomit musí,“ říká k výkonům venku trenér Miloslav Machálek. „Očekávám, že podáme kvalitní, statečný a bojovný výkon, s nímž se k nám při troše štěstí může otočit i výsledek. Takový je náš cíl,“ míní.

Hosté do Pardubic cestují nejen bez zraněných Jakuba Černína a Jana Pázlera, ale podle Machálka konečně také bez nálepky papírového favorita. V „utkání pravdy“ budou tímto favoritem Pardubice, proplouvající podzimem doma bez ztráty bodu.

„Zbrojovka pořád musí, musí a musí. Teď to můžeme trochu odlehčit. Soupeř svoji kvalitu má, ne náhodou má na nás takový náskok. Favoritem nejsme, což neznamená, že bychom tam jeli s poraženeckou náladou. Daleko výhodnější však pro nás bude pozice, kdy ne že musím, ale chci. Chtít je zásadnější než muset,“ vyzdvihl Machálek.

Také brněnský trenér se víc než na bodové kalkulace zaměřuje na to, aby Zbrojovka navázala na poslední dva vítězné domácí duely a dokázala se prosadit venku. Z tohoto pohledu ho víc než dějiště zápasu rozladila reprezentační přestávka, kvůli níž se na poslední podzimní kolo čekalo dva týdny.

„Je na nás, abychom přípravu naplánovali tak, abychom si výkonnost z posledních kol přenesli. Potřebujeme podat kvalitní individuální výkony, o tom to celé je. Z individualit se pak složí kvalitní týmový projev. O hlavách, o přípravě, o srdíčku,“ řekl Machálek.