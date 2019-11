Postup Zbrojovky? I bez baráže, když přijdou posily, soudí Maroši a Jarůšek

Experti z řad brněnských legend se v hodnocení právě skončeného podzimu shodli: na začátku Zbrojovce chyběla dostatečná kvalita kádru na to, aby mohla plnit svoje vysoké cíle. Zásahy však přišly včas a přinesly naději.

„Ta ztráta na špici je taková, že to vlastně žádná ztráta není. Postup z prvního místa je reálně ve hře,“ odpověděl na dotaz MF DNES bývalý brněnský záložník Jan Polák, hrající v současnosti za Prostějov.

Vedení brněnského celku je momentálně zaneprázdněno prací na složení kádru pro jarní část druhé ligy, proto se k zhodnocení podzimu pro média ještě nenašel čas.

Pomyslné vysvědčení, vystavené osobnostmi z minulých let Zbrojovky, se dělí logicky na dvě poloviny - éru za trenéra Pavla Šustra a navazující období jeho nástupce Miloslava Machálka.

„Pavlovu práci nechci hodnotit, to bych v klubu musel být každý den, což nejsem,“ pravil někdejší středopolař Jan Maroši. „Pavel byl úspěšný mládežnický trenér, s dospělou kopanou se seznamoval, kus práce odvedl. V Brně neřekl svoje poslední slovo. Myslím si, že ideální na začátku soutěže nebylo složení mužstva. Každý tým by měl mít kostru tvořenou zkušenými borci, aby kolem nich mohli růst mladí. To takové v Brně nebylo. Pak se to postupně zlepšovalo, ale ještě nepřišly výsledky, a proto došlo ke změně trenéra,“ shrnul.

Už bývalý brněnský trenér Pavel Šustr

Klubové ikoně Karlu Jarůškovi chyběl v sestavě především Ladislav Krejčí, po jehož odchodu do Sparty se podle jeho mínění nepodařilo vzniklou mezeru v sestavě adekvátně zaplnit.

Na cestě je Hladík z Líšně Nemůže být překvapením, že první z posil, které se pro Zbrojovku Brno rýsují, je z kádru úspěšného nováčka z Líšně. Zbrojovka si tam vybrala 26letého ofenzivního hráče Jana Hladíka, odchovance Sigmy Olomouc, který s pěti brankami a dvěma nahrávkami ve 2. lize a dalšími dvěma trefami v MOL Cupu patřil na podzim v Líšni k největším oporám. Informace MF DNES mluví o tom, že přestup ještě nebyl v úterý odpoledne dotažený, ale byl na nejlepší cestě; zájem má mít trenér Miloslav Machálek a také Hladík, pro něhož by byl nástup do ambiciózního celku z Králova Pole dosud největším posunem v kariéře. Jak již bylo dříve avizováno, do Zbrojovky se z Líšně na přípravu vrací i útočník Martin Zikl.

„I když je to mladý kluk, tak byl velice platný. Pavel Šustr s ním mohl počítat jak na stopera, tak na defenzivního záložníka, i na ofenzivní pozici, což Laďa dokazuje v jednadvacítce. Ve Spartě je taky platný. Takový hráč se dá z vlastních zdrojů nahradit ve Slavii, kde máte 18 neskutečně vyrovnaných kluků, ale ne v Brně, kde počítáte každého hráče,“ řekl Jarůšek.

Právě s oslabením kádru souvisí podle držitele brněnského ligového titulu z roku 1978 nepodařený rozjezd sezony.

„Kvalita v mužstvu, která byla na jaře, bohužel na začátku podzimu nebyla. Možná jsem si říkal, že si to sedne, že se to podaří nastartovat, některé zápasy byly dobré, ale jelo se ven a tam to bylo spíš špatné. Jsem přesvědčený o tom, že Zbrojovka šla do sezony po této stránce nepřipravena,“ ohlíží se Jarůšek.

Posily? Dynamičtí hráči na kraj a jeden střelec

Jestliže významní hráči brněnské fotbalové historie sdílejí svoje rozpaky nad první částí podzimu, pak za provedené změny v rozehrané FNL svůj klub chválí.

„Všichni asi vnitřně cítili, že dojde k výměně trenéra, a ukázalo se, že to byla správná volba. Byť se odehrála nezvykle v závěru první poloviny ročníku. Asi to byl ten impulz, který byl potřeba. Začal se hrát útočnější fotbal s množstvím šancí, zakončením a góly, což je důležité nejen pro hráče, ale i pro fanoušky. Bodový zisk potvrdil, že změna byla správná,“ posuzuje Maroši.

Jarůšek upozorňuje ještě na druhou rovinu trenérské rošády: Zbrojovka k ní sáhla nejen v době, kdy pokulhávala za svými cíli, ale taky s výhledem na papírově snadnější rozlosování. Častěji hrála doma, navíc až na Pardubice měla svoje soupeře v tabulce pod sebou.

Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví v Pardubicích.

„Pavel Šustr je zodpovědný kluk, který tomu dával maximum. Zareagovat se ale bohužel muselo. Vstoupil do toho trenér Machálek, Zbrojovku už znal, protože ji nejen sledoval, ale taky jí pomáhal utvářet mužstvo, a podařilo se mu zápasy zvládnout. Soupeři už nebyli tak kvalitní. Nevyšlo to jen na Žižkově, ale zaplaťpánbůh vyšel nesmírně důležitý zápas v Pardubicích. Nevěřím tomu, že Pardubice na jaro udrží kádr a že budou lídrem soutěže. Seřazeni jsou tam Zbrojovka, Dukla, Hradec a Jihlava a to nám dává šance,“ přemítá Jarůšek.

Nyní by rád viděl posílení mužstva. „Chtěl bych postup z prvního místa. Baráži nevěřím, mám z ní strach,“ říká po jarní zkušenosti s Příbramí otevřeně.

„Posílení není otázka pro mě, ale za mě: gólman je dobrý, tento post je v pořádku. Obrana se zřejmě konsoliduje. K Vaňkovi do halvu by bylo posílení vynikající a nezbytný je skutečný střelec. Vím, že kluci dávají góly, ale na to, aby mančaft projel jaro, je posílení nutné. Abychom nedopadli jako v minulé sezoně, kdy bylo všechno vynikající, super, ale jsme třetí a dojde na baráž,“ varuje Jarůšek.

Vhodnými typy by v jeho očích byli rychlonozí záložníci na kraje hřiště. „Jako jsou Masopust nebo Kopic, i když to jsem řekl dost velká jména,“ pousmál se.

Podle Marošiho by Zbrojovka měla sáhnout už po hráčích, kteří by ji byli schopni posílit i s výhledem na postup do první ligy. „Jednoho či dva opravdu top hráče by to chtělo už v zimě,“ přeje si.