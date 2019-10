Ukážeme jiný fotbal, slibují si ve Zbrojovce po výměně trenéra

Hráči brněnského mužstva však už Machálkovy novinky poznat stačili. „Když chce někdo hrát agresivně, je potřeba, aby měl naběháno. Trenér nám tedy dal hned v pondělí pokouřit,“ podotkl záložník David Krška.

V pátek by změnu měli vidět i fanoušci. Domácí utkání 12. kola druhé ligy proti Varnsdorfu by se mělo nést v jiném duchu než ty předešlé pod vedením nedávno odvolaného Pavla Šustra.

„Lidé můžou čekat jiný fotbal, než se hrál doteď. Bylo to hodně kombinační, hodně vzadu, hodně taktiky. Teď to bude do rychlosti, všechno nahoru,“ vyvodil z posledních tréninků Krška.

O tom, co přesně stačil za jeden a půl týdne změnit, se Machálek nechtěl veřejně bavit. „O sestavě mívám jasno v den zápasu ráno. Pořád tam mám hodně co vyřešit,“ odtušil. „Cílem je stabilizace vítězné sestavy. Karel Brückner hrál s třinácti hráči a fungovalo to,“ připomněl.

Jasno zatím nemá ani o pozici brankářské jedničky; na výběr má z dosavadní jedničky, 22letého Jiřího Flodera a jeho náhradníka Pavla Halousky (24 let), který po nepodařeném 1. kole dostává příležitost jen v pohárových utkáních.

Hektika převládá nad bezpečností

Jenom z náznaků se dá vyčíst, že nový trenér ve Zbrojovce nebude praktikovat hru na tři obránce jako v Líšni, odkud přišel, ale půjde s původním rozestavením 4 - 4 - 2.

„Zatím to nevypadá, že by (rozestavení) mělo být jiné. Trenér říkal, že nechce dělat velké změny, což je pro kluky, kteří nikdy nehráli jiný styl než tento, asi dobré,“ pokrčil rameny Krška.

Machálek s týmem absolvoval přátelské utkání proti Sigmě Olomouc a několik tréninků, na nichž hráčům vštěpoval agresivnější styl hry. „S dnešním tréninkem nemůžu být spokojený. Jde o to, nalézt typologicky správné hráče na jednotlivé posty a zrychlit přechod do útočné fáze. Zatím však převládá hektický přístup nad trpělivostí a bezpečnou hrou v obraně,“ rýpl si do mužstva.

Ve Zbrojovce má nový trenér k dispozici i trio Přichystal, Černín, Krška, které zná už z působení v Líšni. Machálek je k nim zatím spíše kritický. „Svým bývalým svěřencům vyčítám aklimatizaci ve Zbrojovce. Nepodávají zde takové výkony, na něž jsem od nich byl zvyklý. Potenciál ale nenaplňuje celé mužstvo, které má na víc,“ očekává kouč zlepšení výkonů.

Osmapadesátiletý trenér se také bude snažit pracovat na sebevědomí mužstva a zvládání tlaku. „Na jaře předváděla Zbrojovka výborné výkony, protože byl tým v pohodě, teď v pohodě úplně nejsme,“ analyzuje trenér psychický stav kabiny.

Krška naopak mohl předat spoluhráčům své zkušenosti z předchozího působení pod trenérem Machálkem.

Miloslav Machálek při své premiéře na střídačce Zbrojovky Brno.

„Kluci v kabině se mě ptali, co mají čekat. Pod trenérem Šustrem jsem působil jen měsíc, přesto si myslím, že jsou s Machálkem založením podobní. Oba s hráči hodně mluví,“ řekl Krška, který ještě v dresu Líšně v této sezoně proti Varnsdorfu skóroval.

Soupeř v pátek v Brně nastoupí s vizitkou bídně hrajícího celku na venkovních hřištích. Varnsdorf je venku nejhorší v soutěži, jediný bod ale Severočeši získali za remízu 2:2 právě proti týmu nového kouče Zbrojovky, tedy Líšni.