Pře o stadion. Majitel klubu ze Žižkova nechce pronájem, trvá na koupi

Louda to sdělil ČTK prostřednictvím svého mediálního zástupce Jakuba Splavce. Uvedl, že městská část stadion zanedbávala a on je do něj ochoten investovat stovky milionů korun, ale nikoli v případě, že ho bude mít pouze v nájmu. Reakci Prahy 3 ČTK shání.

Louda se dnes podle Splavce sešel s vedením Prahy 3, ale dohody se dosáhnout nepodařilo.

Původní Loudova nabídka byla na odkup stadionu za odhadní cenu s tím, že se zaváže jej zachovat a výrazně do něj investovat. Starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09) v reakci uvedl, že prodej nelze provést v požadovaném červnovém termínu a že radnice musí zaručit, že stadion a pozemky pod ním zůstanou určeny pro fotbal a ne například pro developerskou výstavbu.



Louda dnes uvedl, že FAČR požaduje pro prodloužení licence investice do stadionu ve výši 50 milionů korun, které by radnice co nejrychleji musela provést. „My chceme vědět, zda je trojka připravena touto cestou jít,“ řekl. Nabídka radnice počítala s investicemi ze strany majitele ve výši 25 milionů.

Radnicí nabídnutý pronájem na deset let za korunu je podle Loudy snaha přenést zodpovědnost za zanedbaný majetek na klub.

„To je, jako kdyby vám někdo pronajal neudržované auto bez motoru. Vy ho sice dostanete do nájmu za korunu, ale abyste s ním mohl jezdit, musíte do cizího investovat spoustu peněz,“ popsal.

Dodal, že jako pouhý nájemce navíc nemůže klub pro rozvoj areálu nic podstatného udělat. „Máme svázané ruce a například varianta toho, že by se celý kompletně zrenovoval, okamžitě padá. Nájem pro nás není variantou,“ řekl.

Louda, který se stal majitelem klubu v lednu, podle svých slov od té doby do jeho rozvoje investoval přes 50 milionů korun a další stamilionové investice plánuje. Odmítl, že by pro něj nákup stadionu byl pouze nákupem levného pozemku, který je nedaleko Domu Radost, v němž je podílníkem.

„Chci vybudovat fungující A-tým, kvalitní mládežnickou základnu a jednoho dne dát Viktorce i vytoužený nový stadion. Klidně si dám do smlouvy, že pokud se tak nestane, trojce to do poslední koruny zaplatím,“ řekl.

Městská část měla s předchozími majiteli klubu problémy. S klubem se i soudila kvůli neuhrazenému nájmu. Podle starosty nový majitel všechny dluhy vůči městské části uhradil.