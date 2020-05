Žižkov má i na baráž, myslí si chrudimský útočník Rybička

„Bohužel jsem měl stopku za čtyři žluté karty, takže jsem si musel počkat ještě o trochu déle než ostatní. O to víc se ale na zápas s Viktorkou těším,“ vyhlašuje forvard Rybička.

„Žižkov přes zimu posílil a má hodně široký kádr, nastupuje za něj hodně hráčů, kteří si prošli první ligou. Klidně věřím tomu, že se může dostat do baráže, čeká nás těžký soupeř,“ míní Rybička.

Vedle něj chyběl Východočechům minulou neděli v útoku ještě vytáhlý rychlík Vašulín. Milan Ujec na hrotu ani jednoho ze střelců z prvního jarního kola zastoupit nedokázal, Chrudim vyšla gólově naprázdno. Podle Rybičky za to však zmíněné absence nemohly.

„Neřekl bych, že jsme až tak chyběli, máme tu spoustu dalších hráčů, kteří umí dávat góly, ale někdy se to prostě nesejde,“ uvažuje čtyřiadvacetiletý Rybička.

Dlouhá pauza způsobená pandemií koronaviru mu nijak zvlášť nevadila. „Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby se hrálo dál a soutěž v tuto chvíli pomalu končila, na druhou stranu to ale bylo pro všechny stejné,“ nestěžuje si Rybička. Jediná věc, která jej mrzí, je limitovaný počet diváků na utkání.

„To je škoda, ale v ničem jiném nás to neomezuje. Co se týká dalších opatření na utkání, to zatím nevím, jak probíhá,“ říká.