Město stadion na Žižkově neprodá, klubu však nabízí nájem za korunu

Zbývají poslední dny do data, kdy musí klub fotbalové asociaci (FAČR) předložit harmonogram realizace úprav a plánů investic na stadionu pod televizním vysílačem, jinak mu hrozí ztráta profesionální licence. Termín je 8. června.

Louda navrhoval, že stadion, který patří městu, odkoupí. Přislíbil, že by do něj dále investoval a do pěti let by na místě rád zahájil stavbu nového, útulného stánku. „Dokonce jsem souhlasil s doplněním bodu o smluvní pokutě ve výši 50 milionů, kdybych avizované investice a úpravy v termínu nestihl,“ řekl v průběhu května.

Požadoval, aby se prodej stadionu uskutečnil v průběhu června 2020.

„Jenže v takto krátkém časovém horizontu a v těchto parametrech vnímáme prodej stadionu jako nerealizovatelný,“ reagoval starosta Prahy 3 Jiří Ptáček. „V případě, že se fotbalový klub skutečně rozhodne na tomto místě postavit zcela nový stadion a svůj záměr prokáže konkrétním projektem včetně studie proveditelnosti, je však bezpochyby otevřena cesta ke spolupráci.“

Radnice navrhuje, že městská část spolu s magistrátem investuje do stadionu 25 milionů korun tak, aby vyhovoval požadavkům FAČR a aby se na něm dál mohl hrát vrcholový fotbal.

Louda však v průběhu května tvrdil, že výše nezbytných investic je minimálně dvojnásobná, což už by pro město bylo příliš.

„Naším prioritním zájmem ale je, aby pozemky v dlouhodobém výhledu zůstaly zachovány pro sportovní účely a nehrozilo riziko, že bude jejich využití změněno k developerské výstavbě,“ dodal Ptáček.



Proto chce město klubu nabídnout novou nájemní smlouvu, která by mu měla ušetřit až 12 milionů korun. Klub by navíc byl výhradním nájemcem a správcem, takže by mohl uzavírat další podnájemní smlouvy a příjmy z nich by šly jemu.

Podle Ptáčka městská část do stadionu od roku 2016 investovala 23 milionů korun, to ale klubový majitel Louda považuje za zavádějící informaci: „Že se vždy hasily jen nejpalčivější problémy nebo se prováděly nezbytné opravy a revize, aby se na stadionu vůbec svítilo nebo tekla teplá voda, to prostě nelze vydávat za potřebné a hlavně dostatečné investice do stadionu.“

V aktuálním rozhovoru pro klubový web majitel přístup radnice kritizuje: „Všichni už několik let ví, že stadion nesplňuje požadavky. Že se všechno opět řeší na poslední chvíli, jen svědčí o tom, jak majitel stadionu k celému problému přistupoval v minulosti.“

Loudovi patří Viktoria Žižkov od ledna. S předchozími majiteli měla městská část problémy, s klubem se i soudila kvůli neuhrazenému nájmu. Podle starosty nový majitel všechny dluhy vůči městské části uhradil.