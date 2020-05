Starosti na Žižkově. Město nemá na opravu stadionu, hrozí ztráta licence

Do konce května, už za dva týdny, musí fotbalové asociaci předložit harmonogram realizace úprav a plánů investic na kultovním stadionu pod televizním vysílačem, jinak přijde o profesionální licenci.

„Čas běží a to mě trápí ze všeho nejvíc. Někteří se totiž chovají, jako bychom ho měli dostatek, přitom opak je pravdou,“ prohlásil majitel Martin Louda v rozhovoru pro klubový web.

Nevyhovující jižní tribuna, absence velkoprostorové tabule, chybějící kamerový systém, monitoring, nedostatečná kapacita toalet, žádná ošetřovna pro diváky ani prostor pro rozcvičující se hráče. Také parkovací místa u stadionu v Seifertově ulici schází.

Už v březnu Fotbalová asociace České republiky (FAČR) na technické nedostatky, které brání v udělení profesionální licence pro nadcházející ročníky, klub upozornila. Ale na stadionu, který patří třetí pražské městské části, se na rozdíl od probíhající stavby moderní kancelářské budovy v těsném sousedství neděje takřka nic.

„Od chvíle, kdy jsme městskou část o stanovisku svazu informovali, proběhla jediná prohlídka stadionu. A tuto středu se pak na radnici konalo zasedání pracovní skupiny, která byla k problematice sestavena,“ uvedl Louda, majitel klubu.

Tvrdí, že pokud nečinnost potrvá, profesionální fotbal na Žižkově může ze dne na den skončit. Výše nezbytných investic jsou prý odhadovány na 50 milionů korun.

„My jsme si samozřejmě vědomi, že stadion se skutečně nenachází v dobrém stavu, navíc fotbalová asociace průběžně zvyšuje nároky na vybavení stadionů. Situaci ještě více komplikuje fakt, že stadion v minulosti přišel o možnost parkování a okolní pozemky, a pravdou také bohužel je, že Praha 3 na tak masivní investici do fotbalu, respektive opravy stadionu, nemá finanční prostředky,“ sdělila na dotaz iDNES.cz Michaela Luňáčková, mluvčí městské části.

„Současně ale Viktorku vnímáme jako přirozenou součást Žižkova a naším cílem rozhodně je, aby fotbal na Žižkově zůstal,“ doplnila.

Jenže jak toho docílit?

„Veškeré opravy může provést klub. Nutné investice jsem připraven realizovat prakticky okamžitě, stejně tak začít s úpravami. Této variantě musí ovšem předcházet dohoda o odprodeji stadionu. Tak obří investice nelze provádět do cizího majetku, to je snad každému jasné,“ poznamenal Louda.

Nabídku, již radnici zaslal na začátku pracovního týdne, nyní konzultuje pracovní skupina, která zahrnuje zástupce radnice, klubu i fanoušky. „Celou situaci tedy intenzivně řešíme, v tuto chvíli ale skutečně nelze predikovat, jak to dopadne,“ řekla Luňáčková.



Louda přislíbil, že by do stadionu dále investoval. Do pěti let by prý na místě rád zahájil stavbu nového, útulného stánku. „Dokonce jsem souhlasil s doplněním bodu o smluvní pokutě ve výši 50 milionů, kdybych avizované investice a úpravy v termínu nestihl,“ řekl. „Části komise se odkup jeví jako smysluplná věc, další si vyžádali více podkladů a informací, ostatní váhají.“

Všechny – a nejvíc samotnou Viktorii – však momentálně tlačí čas.

„Netahal jsem fotbal na Žižkově z bahna, abychom se teď musel stěhovat pryč. Všichni musí okamžitě konat a politikaření musí jít stranou. S ohledem na fanoušky nesmíme připustit variantu, že stadion nezachráníme,“ naléhá Louda.

Licenci – tenkrát kvůli neuhrazeným dluhům – nedostala Viktoria Žižkov už pro sezonu 2015/16, kterou proto strávila ve třetí lize. Nejvyšší soutěž hrál klub naposledy v roce 2012.

V aktuální sezoně je Žižkov v tabulce druhé ligy šestý se čtyřbodovou ztrátou ne nejbližší barážovou pozici. Z fotbalového jara stihl před přerušením kvůli pandemii koronaviru odehrát jediné utkání, dalších třináct jich v základní části ještě zbývá.