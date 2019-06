Ústecký trenér Křeček: Krásných 49 bodů. A těší mě i útočný fotbal

Který ze stěžejních mužů končí?

Ti, kterým vypršela smlouva, podepsali. Jestli někteří odejdou, tak ne hráči, kteří by výrazně promluvili do základní sestavy. Kromě brankáře Lindra. Z rodinných důvodů končí působení u nás. Snažil jsem se s ním ještě promluvit, aby to o rok prodloužil, ale rozhodl se jinak. Respektujeme to. Jeho další kroky vedou do do pardubické akademie k mládeži, to je pro něj další výzva.

Kdo ještě Ústí opouští?

Končí Nágl a Dvořák. Šup půjde do přípravy s teplickým áčkem stejně jako Šimeček. Nepokračuje ani Slovák Janso. Ale věřím, že kádr dozná jen kosmetických změn.

Záložník Adam Nágl přitom dal čtyři góly, ač střídal.

To je zvláštní příběh. Bude se vracet do Ústí nad Orlicí, odkud jsem ho přivedl. Přeju mu, aby jeho další kroky byly fotbalové, on je hrozně dobrý kluk. Mrzí mě, že jsem mu nedal víc šancí během podzimu, když se nám nedařily zápasy venku. Zasloužil si větší porci minut. I v posledním kole v Sokolově ukázal, jaké má srdce a jaký je bojovník. Dal dva góly a trošku mě ještě nahlodal. Ale uvidíme, myslím, že v tuhle fázi odchází.

A proč i Oliver Janso, který získal s Trnavou slovenský titul a postoupil s ní do Evropské ligy?

On sám od sebe chtěl víc, já mu taky v některých zápasech vyjádřil nespokojenost. Ovšem jeho výkony měly stoupající tendenci. Splnil, co měl, ale od hráče s takovou historií a poměrně slušnou smlouvu jsem žádal víc. Nezůstane. Nejspíš půjde zpátky na Slovensko.

Kdo mužstvo posílí?

Všechno je odvislé od ekonomiky klubu. Já dal na vedení požadavek na hráče, kterého jsme si vytipovali. To je nejlepší střelec třetí ligy, nigerijský útočník Bassey z Olympie Radotín. Pravděpodobně ho přivítáme 17. června na startu přípravy. Věřím, že jednání dotáhneme do zdárného konce. Když ne jeho, tak musíme přivést jiného útočníka.

Bude se vám pracovat líp, když osa týmu zůstala pohromadě?

Dostatečný počet hráčů tady pracuje rok a půl, nějaké věci jsme nastavili a nemusíme začínat od začátku. Je velká výhoda pro trenéra a pro tým, že automatismy fungují a nemusí se to znovu řešit od nuly. Já si jako jednu z podmínek dal, aby se kádr udržel pohromadě. Samozřejmě se může stát, že pro někoho přijde nabídka z první ligy. Což zatím nevím, kolotoč změn se teprve roztočí a žádnou informaci nemám.

Po výhře 5:1 v Sokolově jste udrželi páté místo. Jaké je hodnocení?

Je velký rozdíl skončit pátí nebo sedmí. Mentálně jsme se na poslední kolo dobře připravili. Za cíl jsme si dali 50 bodů, ale pořád jsme si zdůrazňovali, že pro to musíme udělat maximum. A když se to nepodaří, ale dáme do toho všechno, tak to bude i tak úspěch. Konečných 49 bodů je krásných, těch 50 by na baráž nestačilo, přestože jsme si původně spočítali, že by mělo.

Co vás do špičky vytáhlo?

Jsem rád, že jsme ani v jednom zápase neupustili od fotbalu, na který jsme chtěli sázet. I když se to ne vždycky dařilo. Chtěli jsme hrát otevřený, útočný fotbal, dali jsme nakonec 44 gólů, z toho pohledu sezona byla hodně úspěšná.

Co chybělo k baráži?

Rozhodla domácí porážka s Varnsdorfem, pak přišly další dvě, protože se nám asi dostalo do hlav, už že to nemáme ve své moci. Asi tým ještě není na to připravený, nemá takové zkušenosti. Kromě Brna jsme se silným prohráli, dvakrát s Budějovicemi, s Jihlavou i Hradcem. Ještě nám ten krůček chyběl.