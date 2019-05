Chtěli jsme 50 bodů, i tak je sezona úspěšná, míní ústecký tahoun Krátký

„Dali jsme si nějaký bodový cíl, bohužel jsme si to pokazili. Ale ještě máme v Sokolově o co hrát. Chtěli jsme 50 bodů, můžeme jich mít 49, zkusíme se co nejvíc přiblížit.“

České Budějovice postupují přímo, Jihlava s Brnem jdou do baráže. Co chybělo Ústí na favority? „S Brnem jsme dvakrát remizovali, ale věděl jsem, že po podzimu se zvedne, hrálo výborně. S ostatními jen prohrávali.

Projevily se jejich ligové zkušenosti, mají je daleko větší než my, nahoře jsou po právu,“ vnímá Krátký. „Pořád se ještě učíme, spousta kluků hraje druhou ligu ne poprvé, ale nemá toho tolik odkopáno.“

I tak je ústecká sezona balzámem po loňské záchranářské. „Nikdo nemohl vědět, jak si to sedne, přišla spousta nových kluků. Sezona je povedená,“ netruchlí Krátký. „Už v závěru minulého ročníku jsme měli pět výher z posledních pěti kol, to nás zachránilo. Snažíme se plnit filozofii trenéra Křečka a body nám to přináší.“

Už teď jich má Ústí o deset víc než loni. „Těch padesát by nakonec ani na baráž nestačilo. Musíme být pokorní a dál pracovat. Doufám, že se parta udrží a doplní a v příští sezoně navážeme na tu letošní úspěšnou.“