Vrba: Pokud chceme jít cestou jako Slavia, tak se některé věci musí změnit

Během měsíce podruhé vedl Spartu proti Slavii. Po ligové porážce v Edenu 0:2 jeho tým nestačil ani v boji o finále domácího poháru. Doma na Letné prohrál 0:3.

„Postoupil lepší tým,“ řekl Vrba na tiskové konferenci.

Vrba k Plavšičovi Řekl mi, že nic nepodepsal, tím to pro mě skončilo

V čem byl největší rozdíl mezi Spartou a Slavií?

Když jsme dostali první gól, tak Slavia pak už hrála velice dobře. My jsme nebyli schopní ji ohrozit v útočné fázi, byla silnější a výrazně lepší v kombinaci. A k tomu jsme bohužel v defenzívě dělali hrubé chyby.

Čím si ty hrubky v obraně vysvětlujete?

To si vysvětlit nedokážu. To jsou věci, které se dějí. Vezměte si první gól. Po naší chybě. A druhý? Soupeř obejde naše čtyři hráče, to by se prostě stávat nemělo. Ten náš nedůraz byl nejen při inkasovaných brankách, ale ve víc situacích.

Jak jste za stavu 0:3, když soupeř dál hrozil z četných útoků, cítil?

Ten závěr... No říkám jsem si, že to snad ani není možné.

Ve Spartě jste od února, zažil jste druhé derby. Kolik nových hráčů a času budete potřebovat, abyste se Slavii vyrovnali?

Musíme se na to podívat ze dvou pohledů. Potřebujeme, aby se nám hráči uzdravili. Mimo jich je sedm, z toho čtyři pět by hráli v základní sestavě. To je pro nás limitující. A na druhé straně se taky ukazuje, o koho se můžeme opřít a kdo nás zklamal. Určitě se chceme poohlédnout po typologii hráčů, které Sparta nemá. Pokud chceme jít cestou jako Slavie, tak se tady některé věci musí změnit.

Triumf v poháru neobhájíte, v lize ztrácíte na druhé místo.

Před dvěma třemi týdny bych si myslel, že na tom budeme líp. Z dnešního zápasu se musíme rychle oklepat, protože v neděli nás čeká těžký zápas v lize s Baníkem. Potřebujeme vyhrát, pak se mě zeptejte, jak to je v lize. Už moc možností nemáme, musíme jen vyhrávat.