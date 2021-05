Přišel, viděl, vítězí. Jak se dánský mládenec Bah zabydlel ve Slavii

Možná je sám Bah překvapený, do jak suverénního týmu přestoupil. Jak si zvykl na nové prostředí, jak pravidelně hraje. Pokud by se měli vypíchnout hráči, kteří se hravě a bez potíží zabydleli v novém klubu, byl by mezi nimi.



Ve středu to byly teprve čtyři měsíce. Psal se 5. leden 2021. Česko se probudilo do rána, které hlásí rekordních 12 860 nakažených koronavirem. PES opět stoupl, lékaři i vlekaři lamentují a Češi mocně nakupují sáně a boby. Ministr Blatný oznamuje, že nouzový stav bude nutné prodloužit a že příští týden rozhodne.



A v tomhle klimatu se ve fotbalovém Edenu rodí přestup z dánského SønderjyskE, který nebudí zdaleka tolik pozornosti. Dánský reprezentant za zhruba 45 milionů korun, univerzální voják na pravou stranu hřiště s dobrou střelou a centry. Rychlý a fyzický nadupaný. Ideální chlapík pro Slavii, nabízí se.

Ostatně, v nedělním zápase s Plzní (5:1) naběhal téměř 12,5 kilometru, nejvíc ze všech hráčů ligového kola. Tehdy vstřelil i první gól za Slavií a svůj výkon opentlil asistencí. Po čtyřzápasové pauze vinou zranění se vrátil nabuzený a za týden ve finále Mol Cupu si může dát repete.

Alexander Bah (vpravo) ze Slavie překonává plzeňského brankáře Jindřicha Staňka.

Bacha na Baha už není pouze jazyková hříčka, ale varování platné nejen v české lize, ale v příští sezoně snad i v Lize mistrů.



Trpišovský a jeho tým o něj hodně stáli již v létě. Fanoušci nyní vědí proč. „Ještě jsem ve Slavii neprohrál, vlastně jednou, ale ne v české lize. Předváděli jsme skvělé výkony, jsme výborný tým,“ culil se do kamer klubové TV po zisku titulu, jenž Slavia brala s předstihem a náskokem 16 bodů v čele. Pouze ve čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem okusil Bah porážku.

Tehdy nastupoval jako bek, poslední duely odehrál na pravé záloze, ale není to jedno? S Lukášem Masopustem si parádně vyhoví, na tuzemskou soutěž plnou soubojů si rychle zvykl. A důležitá zpráva: zlepšuje se. Inu, jako pod Trpišovským téměř každý. Letní tréninkový dril ho může nakopnout ještě výš.

K úplné spokojenosti mu tak chybí snad jen fanoušci. „Byl to jeden z důvodů, proč jsem si vybral Slavii. Už když jsme hráli Evropskou ligu a fandily tam asi tři stovky našich lidí, tak to bylo hlasitější než plný stadion v mém bývalém klubu.“

Trofeje, pro které si Bah do Slavie přišel, má na dosah. A se závanem normálnosti se třeba brzy dočká i pohledu na plnou Tribunu Sever.