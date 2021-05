Masopust z nás udělal blbce a už nebylo o co hrát. Já přitom věřil, štve Juliše

Na rozdíl od Sparty ji proto v druhé polovině května čeká pohárové finále s Plzní.

„A my se teď hlavně musíme zmátořit, nic nevzdávat a zvládnout čtyři ligové zápasy, které před námi jsou. Musíme skončit druzí, jinak to bude blbý,“ ví sparťanský útočník Juliš, který po středečním utkání odpovídal v klubové televizi.

V pohárovém derby nastoupil v základní sestavě poprvé od února. Má za sebou operaci třísel, po které se zotavoval. Návrat si ale představoval docela jinak.

„Přitom mi první půle z naší strany nepřišla úplně špatná, prvních dvacet minut bylo v pohodě, s Hložanem jsme je ani moc nepresovali a oni balony odkopávali často až k nám, hru jsme měli pod kontrolou,“ cítil Juliš.

Jenže po sérii chyb při rozehrávce se slávisté po necelé půlhodině dostali do vedení. A záhy snadno zvýšili. Podobně jako v podzimním ligovém derby, které na Letné dopadlo stejným tříbrankovým rozdílem.

I tehdy Sparta dobře začala, vytvořila si příležitosti a právě Juliš dokonce neproměnil penaltu. Tentokrát měl šanci po přihrávce Vitíka.

„Kúdela byl ode mě docela daleko, to mě překvapilo. Stačilo, abych míč nahrál k zadní tyči do brány, měl jsem to trochu pod nohou a vystřelil jsem vedle,“ mrzelo Juliše. „Kdybychom dali na jedna dva do půle, mohli znejistět, jenže takhle jsme hned po přestávce dostali třetí gól, Masopust tam z nás udělal blbce a nebylo o co hrát. Pak už to byl jenom zmar.“

Pro Juliše, pro jeho spoluhráče, pro všechny sparťany.

Když šel útočník s devětatřicítkou zezadu do skluzu, měl štěstí, že rozběhnutého Stancia netrefil. Kdyby soupeře zasáhl, bylo by to na červenou. I tak slávistická lavička zuřila a asistent Zdeněk Houštecký kvůli spršce nadávek dostal od rozhodčího žlutou kartu.

Jinak přitom slávisté mohli být naprosto klidní. Zápas zejména po přestávce zcela ovládli a v derby se Spartou neprohráli už počtrnácté v řadě a déle než pět let, což je nejdelší série vůbec.

Bilance aktuální sezony? Tři zápasy, tři výhry, skóre 8:0.

„Z toho fakt nemůžu,“ spustil Juliš. „Zažil jsem ve Spartě ještě poslední vítězství v derby, jasně, že slávisté ušli od té doby kus cesty, ale mně prostě nepřijde, že jsou před námi o tolik.“

„Kdybychom jim aspoň dali gól...“ kroutil hlavou sparťanský útočník.

Mimochodem, poslední, komu se to podařilo, byl loni na začátku března Tetteh, kterého Sparta v létě pustila na hostování do tureckého Malatyasporu.

Další šanci budou mít Letenští na podzim.