Nebyli jsme bezchybní, zlobíme se na defenzívu, řekl asistent Trpišovského

Především po prvním poločase, kdy slávisté vedli o dva góly, tak jejich trenéři nebyli spokojení.

„Nebyl to od nás bezchybný výkon,“ řekl asistent trenéra Trpišovského.

Přitom pohárové semifinále vyhlíželo pro Slavii tak jasně, byť Sparta si skutečně vypracovala několik příležitostí.

Cesta k vítězství opravdu nebyla jednoduchá, jak by výsledek napovídal. Sparta k derby přispěla dobrým výkonem, byla dobře připravená, má trenéra na svém místě. Měli jsme problémy s přechodovou fází, ale pomohl nám první gól. A o přestávce jsme museli provést korekci v napadání. Po třetím gólu už jsme Spartě sebrali naději. Ale jinak bych Spartu ocenil, měla hodně šancí.

Tři letošní derby, skóre 8:0. Je rozdíl mezi vámi a Spartou tak propastný?

Každý zápas byl trochu jiný. Naposled v lize jsme měli po Arsenalu a nebyli jsme v topu. Teď jsme měli za sebou zápas s Plzní a na Spartě jsme to těžko rozběhávali.

Probíral jste v přípravě na derby případ Plavšič, který má po sezoně přestoupit ze Sparty do Slavie?

Vůbec to téma nebylo. V kabině jsme se bavili o tom, co v médiích vyšlo, ale my do konce sezony nebudeme komentovat žádný příchod ani odchod. Tím je to pro nás vyřešené.

Poprvé na derby mohla část diváků. Projevilo se to?

I když tu nebyli naši fanoušci, tak i díky za ně. Atmosféra je hned jiná. Sice došlo k pár zákrokům, které se nám nelíbily... Výkon rozhodčího obvykle nekomentujeme, ale dnes byl slabší. Chvílemi se to zvrtlo k faulům, které by na hřišti být neměly, i když je to derby.