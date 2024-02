Trpišovský po derby kroutil hlavou: Zase penalta proti nám... Musíme se oklepat

Karabec ji tentokrát kopal ve 114. minutě zápasu po ruce Vlčka, kterou odhalil VAR.

„Já se ale musím taky vrátit i k neodpískané jasné penaltě na Holeše v 86. minutě. Nebo k loktu brankáře Vorla na Dioufa, za který Jurečka ve Zlíně dostal červenou kartu...“ sypal ze sebe Trpišovský.

Holeše trefil po rohovém kopu v šestnáctce loktem do obličeje Olatunji. Toho zase o pár minut později v prodloužení udeřil rovněž loktem do obličeje nebo krku Vlček, což sudí také přešli. Ani v jednom případě neintervenoval videorozhodčí.

„Je složité kousat takové situace v nastaveném čase či prodloužení,“ přiznal slávistický trenér. „Ale musíme se oklepat a v nedělním ligovém derby podat špičkový výkon.“

Čeká vás klíčový zápas sezony? Když prohrajete, Sparta vám v tabulce může utéct už na sedm bodů.

Pohárový duel ukázal, že proti sobě stojí dva nesmírně silné týmy, dvě vyrovnané organizace. Rozhodují detaily a centimetry, individuální chyby, které buď využijete, nebo ne. Ale nemyslím si, že by nedělní utkání určovalo celou sezonu. My budeme chtít vyhrát velký venkovní zápas, sebrat rivalovi tři body. To bude platit i pro soupeře.

Proč jste ztratili dvoubrankový náskok?

Zápas jsme měli výborně rozehraný, vedli jsme a dobře jsme vstoupili i do druhé půle, kdy Diouf dohrál akci po střele Masopusta. Pak jsme ale paradoxně po našem zaváhání inkasovali v momentě, kdy jsme v celém utkání vypadali možná nejlépe. Obě mužstva postupně změnila rozestavení a po nezachycené situaci, na kterou jsme se přitom chystali, jsme dostali gól na dva dva.

Následovalo prodloužení.

A zase jsme měli nejdřív navrch. Blízko rozhodnutí jsme ostatně byli už dřív: Oscar mohl jít sám na bránu, ale snažil se přehazovat brankáře. Byla to šance definitivně odskočit, což se nepovedlo. V závěru prodloužení už někteří jeli přes závit, oba týmy toho měly plné zuby. Spělo to k penaltám, dokud nepřišla ruka Vlčka...

I po ní jste se ještě zoufale snažili o vyrovnání. Proč šel na rozhodující trestňák v poslední minutě zrovna Tijani? Přestřelil.

Přitom v tréninku je z podobných pozic skvělý. Byli u míče s Tomičem, Tiji se rozhodl vzít to na sebe. Má obrovskou ránu, v podobných kopech bývá nejlepší. V klíčové chvíli to však dopadlo právě naopak.

Několik chyb nasekal stoper Ogbu, který penaltovým faulem nechtěně rozhodl už jarní ligové derby na Letné. Tentokrát promáchl míč před kontaktním gólem Olatunjiho.

Některé situace si musím ještě prohlédnout, i když tu inkasovanou branku jsem už viděl...

A?

U gólů vždycky budou vidět obránci. Stejně jako náš Chytil donutil ke ztrátám stopery Sparty, platilo to i naopak. Olatunji je strašně nepříjemný útočník. Chyba to byla velká, ale v tu chvíli ne jediná. Zbytečně jsme vystoupili, nebyli jsme zajištění a soupeře pustili zpátky do zápasu. Škoda. Přitom některé Igohovy souboje s Olatunjim byly dechberoucí, ale je jasné, že bychom si představovali lepší výkon.

Doslova na výpary zápas dohrával útočník Chytil. V nohách má 120 minut, dá se do kupy na neděli?

Kdybychom hráli v sobotu, asi by byl nepoužitelný. Souboje, které každý zápas podstupuje, vyčerpávají. Den navíc mu ale pomůže, takže věřím, že bude k dispozici. Několikrát jsme se ho chystali střídat, ale on vždycky z rezervoáru sil ještě něco vyškrábl. Víc mu měl vpředu pomoct i střídající Tijani. Mojmír je pro nás je teď klíčovým hráčem. A v neděli ho může doplnit i Venca Jurečka, který se vrací po trestu.

Z diváckého pohledu se jednalo o mnohem pohlednější zápas než ten podzimní v lize. Apelovali jste nějak v tomhle směru na hráče?

Apelujeme na ně pokaždé, protože nám samozřejmě mnohem víc vyhovuje, když jsou zápasy svižné, nahoru dolů a s delším odehraným čistým časem. Myslím, že tentokrát pomohlo, jak si rozhodčí dokázal v první půli zjednat respekt. Týmy byly koncentrovanější na fotbal, všichni se chtěli do jisté míry rehabilitovat za poslední derby. Bylo vyprodáno, my jsme toužili lidem nabídnout zajímavé momenty. Výsledek je pro nás ovšem špatný. Bohužel.