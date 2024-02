Tohle derby jsem si užil, zářil Priske. Chválil Olatunjiho a ocenil i lékařský tým

„Opět nemůžu říct nic jiného než to, že jsem na kluky ohromně pyšný,“ usmíval se dánský kouč před novináři.

Vaše první vítězství v Edenu.

Předně chci zmínit, že tohle derby jsem si fakt užil. Nastoupily proti sobě dva výborné týmy, které chtěly hrát fotbal. Jeden druhého se snažil předčit fotbalovými zbraněmi, což se mi líbilo.

Jak se vám líbil velký obrat ve druhé půli?

I když jsme prohrávali o dva góly, cítil jsem z kluků naprostý klid a soustředění. Všichni drželi pospolu. Svědčí to obrovské mentální síle celého týmu. Jasný důkaz psychické pohody, ve které se aktuálně nacházíme.

Znovu se vám vydařila také střídání. Dokazují poslední týdny, že má Sparta širší kádr než loni? I po změnách jste schopni držet tempo zápasu, nebo ho dokonce stupňovat.

Bezpochyby. Jsem opravdu vděčný za to, v jakém stavu celý tým je. Líbí se mi, jak na sebe hráči tlačí, konkurence i kvalita se zvýšily. Věděli jsme, že pokud chceme být úspěšní na třech frontách – v lize, poháru a v Evropě, potřebujeme posílit. Rád bych pochválil i lékařský tým a fyzioterapeuty, protože v téhle fázi sezony máme k dispozici de facto všechny hráče. Drobné problémy má pouze Pavelka, lehké nakopnutí řešil také Pešek.

Co vítězství ve čtvrtfinále poháru znamená pro nedělní ligový duel, ve kterém se srazíte opět se Slavií?

Netuším. Pokud to víte vy, klidně mi to povězte. Já pak aspoň budu lépe vědět, na co se máme chystat. Ale vážně: bude to úplně jiné utkání, pravděpodobně i s jinými hráči, protože očekávám, že obě mužstva přichystají personální změny. My se těšíme na skvělou atmosféru u nás doma na Letné. A samozřejmě chceme opět zvítězit.

Může vzhledem k náročnému program obou týmů rozhodovat fyzická připravenost?

Jednoznačně. Pokud jde o nás, jsem nadmíru spokojený s tím, jak jsou kluci nachystaní. Záměrně jsme už od jarního startu v Karviné dost rotovali sestavu. Teď navíc máme o den odpočinku navíc ve srovnání s evropskými týdny, kdy hráváme ve čtvrtek. V neděli budeme ready.

I Olatunji, kteří svedl množství náročných soubojů? Dvěma góly pak dostal zápas v Edenu do prodloužení.

Byl výborný, skvělý. V každém ohledu. Defenzivě Slavie nadělal obrovské problémy. Zlepšuje se, po příchodu z Liberce sice potřeboval nějaký čas na adaptaci, ale postupně ukazuje, že pro tým může být klíčový. Jsem s ním moc spokojený.