Z nevděčné role na hřiště. Druhé derby pro Pechance, vrátil se po konci kariéry

Pro sedmatřicetiletého sudího půjde o druhé derby, první ligové. A to všechno dva roky poté, co v prosinci 2021 uzavřel aktivní kariéru...

„Řekl nám, že je z fotbalového prostředí vyčerpaný,“ uvedl tehdejší předseda komise Radek Příhoda. Pechanec přesvědčoval: „Tohle rozhodnutí ve mně zrálo déle než rok.“

Už dřív rezignoval na funkce v okresním fotbalovém svazu v Mladé Boleslavi, odkud pochází. Přesto se dvacet měsíců poté zjevil zpátky na profesionální listině, kterou loni v létě sestavoval Příhodův nástupce Libor Kovařík.

Hlavní role, jíž dostane při nedělním ligovém derby (18.00), je razítkem na vskutku neortodoxní návrat na scénu.

V aktuální sezoně odřídil dvanáct ligových zápasů a sedmkrát seděl v přenosovém voze jako videorozhodčí či videoasistent, takže patří mezi nejvytíženější sudí. Rozdal 61 žlutých karet, čtyři červené a také nařídil čtyři penalty, z nichž minimálně jedna vzbudila velké pozdvižení.

Vzpomínáte?

Při říjnovém duelu Liberce se Slavií se Pechanec nechal zviklat Miroslavem Zelinkou, zkušenějším kolegou u videa, a za letmý dotek míče s rukou domácího Preislera nekompromisně trestal. Slavia z nesprávně nařízené penalty vyrovnala nakonec utkání v závěru i otočila a zvítězila 3:2.

„Ogbu do mě míč nastřelil z padesáti centimetrů, jak na to má člověk reagovat? To prostě nejde, musel bych se ze hřiště vymazat, abych se nedotkl. Jestli se tohle u nás píská jako penalta, je to úsměvné,“ reagoval samotný Preisler.

Komise o den později v komuniké napsala: „Ruka byla v přirozené poloze vzhledem k pohybu těla a byla zasažena z bezprostřední blízkosti. Jednalo se o hrubou chybu VAR.“

Slávisty pak Pechanec namíchl před dvěma týdny ve Zlíně (1:1), kde vyloučil na základě intervence od videa útočníka Jurečku za to, že udeřil loktem do obličeje domácího obránce Didibu.

„V první chvíli jsme si mysleli, že se řeší penalta pro nás. Pak to bylo velké překvapení,“ divil se slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Mimochodem, Spartu pískal Pechanec v sezoně dvakrát: doma ve šlágru s Plzní (2:1) a proti Jablonci (3:0), kdy už za rozhodnutého stavu vyloučil stopera Vitíka.

V neděli na Letné půjde už o druhé derby v rámci jediného týdne.

Středeční utkání v Edenu ve čtvrtfinále domácího poháru odpískal teprve sedmadvacetiletý Karel Rouček, který je v lize nováčkem. A těžkou úlohu nepokazil, byť mu domácí následně vyčítali některé sporné situace, které byste však našli na obou stranách.

Sudí třeba mohl nařídit penaltu za loket Olatunjiho na Holeše v závěru řádné hrací doby, stejnou situaci však přešel i v prodloužení v opačném gardu, když se do Olatunjiho loktem opřel pro změnu domácí Vlček.

Pechanec jde do derby jako hlavní rozhodčí po necelých pěti letech.

V dubnu 2019 řídil semifinále poháru v Edenu, ve kterém Slavia porazila Spartu jasně 3:0. Poklidný duel tehdy rozčísl jen ostrý skluz sparťana Frýdka na Hušbauera, za který Pechanec nejprve tasil červenou kartu. Vzápětí však svůj verdikt po zhlédnutí videozáznamu mírnil.

Jak si povede v neděli?

Jeho asistenty budou Ivo Nádvorník a Kamil Hájek, čtvrtým sudím Jan Všetečka a u videa Jan Petřík s Jiřím Pečenkou.