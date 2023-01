Krutý los pro tři favority, finálové turnaje Poháru mládeže jsou rozlosovány

Finálové turnaje jedenáctého ročníku Poháru mládeže FAČR, jež se hraje pod názvem Planeo Cup, byly rozlosovány v síni slávy v sídle fotbalové asociace v Praze na Strahově.

Jde o největší tuzemské akce přípravek a mladších žáků v šesti věkových kategoriích od U8 až po U13.

„Jde o úžasný projekt, pro samotné děti i jejich rodiče. Na turnaj jistě nikdy nezapomenou. Sám jsem se v minulosti několika finálových turnajů zúčastnil a pokaždé se mi moc líbily soutěživost, nadšení, radost, emoce, které děti do hry pokaždé dávaly,“ prohlásil trenér reprezentační jedenadvacítky Jan Suchopárek, který losování obstaral.

Se svou reprezentační kategorií ho na přelomu června a července čeká mistrovství Evropy, které hostí společně Rumunsko s Gruzií. Česko má ve skupině Anglii, Německo a Izrael.

Planeo Cup 2023 Složení skupin finálových turnajů Termíny kategorie U13 - 29. až 30. dubna 2023 ve Vysokém Mýtě

U12 - 13. až 14. května 2023 v Kuřimi

U11 - 6. až 7. května 2023 v Benešově

U10 - 20. až 21. května 2023 v Hlučíně

U9 - 27. až 28. května 2023 ve Varnsdorfu

U8 - 3. až 4. června 2023 v Uničově

„Někteří hráči z věkové kategorie U13 se objevují už v žákovské lize nebo v krajských reprezentacích, a pokud uspějí na turnajích této úrovně, mohou se prosazovat i dál a nakonec se mohou dostat třeba až do nejnižší reprezentační kategorie do patnácti let,“ poznamenal Suchopárek.

Loňský podzim patřil kvalifikacím, do kterých zasáhlo víc než 18 tisíc mladých fotbalistů a fotbalistek. O finálovou účast bojovalo 924 týmů z 260 domácích klubů.

V každé ze šesti kategorií postoupilo do finálového turnaje 24 nejlepších týmů, které byly rozlosovány do čtyř skupin po šesti. První dva postoupí do tzv. zlaté skupiny, z níž vzejde neoficiální mistr republiky. A právě v nejstarší kategorii Planeo Cup byl los přísný ke třem favoritům - Spartě, Slavii a Zbrojovce. Na jednoho z nich se nedostane.

Finálové turnaje hostí Vysoké Mýto, Uničov či Benešov, které mají zkušenosti z minulosti. Mezi pořadatele-nováčky patří Hlučín, Kuřim a Varnsdorf.

„Kvalifikace byla nesmírně napínavá a všichni se moc těšíme na to, co přinesou finálové zápasy mezi nejlepšími týmy z celé republiky,“ říká Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo.

„Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí rozvoje mladých fotbalových talentů a pomáhat mnohým z nich do začátku jejich sportovní kariéry. Stovkám dětí i jejich rodičům přináší turnaje radost a jsme proto rádi, že značka Planeo je titulárním partnerem této významné sportovní akce,“ podotýká Opluštil.

Oficiální tváří letošního ročníku je sparťanský obránce Martin Vitík, který by měl na některé finálové turnaje dorazit osobně.