Největší fotbalový turnaj mládeže startuje, tváří je sparťan Vitík

Planeo Cup je nejvýznamnější akcí mládežnického fotbalu v Česku. Vítězové finálových turnajů jsou neoficiálními mistry republiky.

Je určen pro přípravky a mladší žáky. Nejmladší kategorie je do osmi let, nejstaršímu vítězi nesmí být v roce finálového turnaje víc než třináct let.

„Že už tady máme jedenáctý ročník, znamená mimořádný počin. Svědčí to o tom, jakou pověst si turnaj během své existence v domácím mládežnickém fotbale v celé zemi vybudoval. Do posledního ročníku zasáhlo přibližně čtrnáct tisíc mladých fotbalistek a fotbalistů, v tom dalším se jich zapojí ještě výrazně více, což je skvělá zpráva a turnaj si i proto zaslouží naši maximální podporu,“ říká generální sekretář fotbalové asociace (FAČR) Michal Valtr.

„Soutěž má mimořádný ohlas, těší nás velký zájem zúčastněných klubů, které v září začnou bojovat v první fázi. Tedy zhruba jen tři měsíce poté, co vyvrcholil předchozí ročník. Přejeme všem mnoho zážitků a sportovních úspěchů.“

Od minulého ročníku je titulárním partnerem Planeo, síť obchodů s elektronikou.

Termíny finálových turnajů 2022/2023 kategorie U13 - 29. až 30. dubna 2023 U12 - 13. až 14. května 2023 U11 - 6. až 7. května 2023 U10 - 20. až 21.května 2023 U9 - 27. až 28. května 2023 U8 - 3. až 4. června 2023 web www.planeocup.cz

„Jsme hrdí na to, že můžeme podporovat rozvoj mladých fotbalových talentů a sportu obecně. Stejně jako přinášíme radost našim zákazníkům, tak i jejich dětem chceme přivodit úsměv na tváři a dopřát jim spoustu krásných a nezapomenutelných fotbalových zážitků,“ říká Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo.

V minulých sezonách přijeli podpořit své nástupce i fotbalové osobnosti jako Karel Poborský, Petr Kouba, Tomáš Ujfaluši, David Rozehnal, Jaroslav Šilhavý, Jaroslav Hřebík, Luboš Kozel, David Lafata nebo Tomáš Hübschman.

Nebo se účastnili jako rodiče, jejichž synové na turnajích hráli - Milan Baroš, Tomáš Sivok, Jan Polák, Bořek Dočkal, David Lafata, Theodor Gebre Selassie nebo Mário Holek, který je rovněž trenér přípravky Zbrojovky Brno.

„Mně to minulo, bohužel jsem to nikdy nehrál. Jsem rád, že u toho můžu být aspoň takhle,“ podotkl Vitík.