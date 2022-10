Sparta, Slavia, Baník či Sigma. Planeo Cup zná účastníky finálových turnajů

Planeo Cup je nejvýznamnější akcí mládežnického fotbalu v Česku. Vítězové finálových turnajů jsou považovány za neoficiální mistry země.

Pohár mládeže Fotbalové asociace České republiky je určený pro šest kategorií od sedmi do třinácti let. Letošní jedenáctý ročník je také rekordní. Zasáhlo do něj víc než 18 tisíc hráčů a hráček z 924 týmů z 260 klubů.

Planeo Cup Termíny finálových turnajů kategorie U13 - 29. až 30. dubna 2023

U12 - 13. až 14. května 2023

U11 - 6. až 7. května 2023

U10 - 20. až 21. května 2023

U9 - 27. až 28. května 2023

U8 - 3. až 4. června 2023 zdroj: www.planeocup.cz

Odehrál se také rekordní počet kvalifikačních turnajů. Od začátku září do 20. října bylo zorganizováno 232 turnajů napříč celým Českem. Některé dny se hrálo až dvacet turnajů najednou.

Finálová klání se uskuteční koncem dubna, v květnu a v červnu příštího roku, v každé kategorie má závěrečný turnaj 24 nejlepších týmů, které budou rozlosovány do čtyř skupin po šesti. První dva z každé skupiny postupují do bojů o zlato.

„Už kvalifikační část byla nabita emocemi a pro nás byla radost sledovat mladé talenty, jak usilovně bojují o vytoužený postup do finálové části turnaje,“ říká zástupce titulárního partnera Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo.

„Naším cílem je lidem přinášet radost, a to věřím děláme jak na našich prodejnách, tak právě třeba i podporou dětí v rozvoji a dosahování úspěchů na sportovním poli. Těšíme se na finále a jsem zvědavý, jestli se Spartě podaří obhájit titul nejúspěšnějšího klubu.“

Složení finálových turnajů Kategorie U8

Slavia, Sparta, Bohemians Praha, Kobeřice, Karviná, Hlučín, Sparta Brno, Slovácko, Bojkovice, Uničov, Žďár nad Sázavou, Náchod, Nemošice, Hradec Králové, Kolín, České Budějovice, Písek, Příbram, Karlovy Vary, Velvary, Mělník, Union Vršovice, Tempo Praha, Kbely Praha .... Kategorie U13

Sparta, Slavia, Baník Ostrava, Sigma Olomouc, Zlín, Slovácko, Zbrojovka Brno, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice, Bohemians Praha, Jihlava, Karviná, Petřín Plzeň, Sparta Brno, Mladá Boleslav, Písek, Jablonec, Liberec, Ústí nad Labem, Dukla Praha, Meteor Praha, FTA Praha

Hraje se pohárovým systémem, díky kterému se můžou do finále probojovat i týmy z malých klubů. Každý rok někdo překvapí. Platí, čím mladší kategorie, tím víc překvapení.

Letos to jsou například Bojkovice, městečko v Bílých Karpatech, Nemošice z pardubického předměstí, Kobeřice z Opavské pahorkatiny u polských hranic, středočeské Velvary či pražské Kbely.

V průběhu listopadu organizátoři představí šest měst, kde se finálové turnaje uskuteční.

Tři uspořádají sportovní areály v Čechách a tři na Moravě.

Slavnostní losování základních skupin se uskuteční v lednu v sídle fotbalové asociace v Praze na Strahově.

Snahou organizátorů je, aby se losu mohl zúčastnit i sparťanský obránce Martin Vitík, který je oficiální tváří letošního Planeo Cupu.