Problém nejen pro derby. Olayinka a Masopust mají po sezoně, řekl kouč Slavie

Dva důležití hráči, dvě zkušené opory budou ve středu večer scházet. A nejen to: poté, co oba shodně odkulhali z duelu s Hradcem (1:1) kvůli potížím se stehenním svalem, se nestihnou dát do pořádku ani pro následnou pětikolovou nadstavbu v nejvyšší soutěži.

ONLINE Sparta - Slavia, středa 19:00

„Další dva fotbalisté navíc byli na magnetické rezonanci v úterý a uvidíme podle výsledků, které ještě obdržíme. Doufáme, že tam budou zprávy trochu příznivější a snad nebude nějaký fatální nález,“ doplnil Köstl.

Pro Olayinku je zranění o to smutnější, že už si za Slavii nezahraje – po sezoně mu vyprší kontrakt a odchod do Crvené zvezdy Bělehrad je domluvený už od ledna.

Masopust se v poslední době našel na pozici pravého stopera v tříobráncovém systému Slavie, který použila mimo jiné právě v nedávném ligovém derby na Letné, jež skončilo po divokém průběhu 3:3. Proti Hradci nastoupil na rozdíl od Olayinky jako náhradník po změně stran, ale duel rovněž nedohrál.

Místo něj by mohl naskočit Aiham Ousou, jehož Masopust v neděli o poločase střídal.

„Proti Hradci podal dobrý výkon. Moc jiných variant nemáme,“ připustil Köstl nasazení švédského stopera, který v posledním duelu se Spartou nešťastným vlastním gólem v závěru upravil skóre do konečné podoby.

„Snesla se na něj trochu kritika, ale naposledy hrál na Haraslína skvěle a je pořád platným hráčem. Bohužel se stalo, co se stalo, ale to se přihodí i jiným,“ pokračoval slávistický asistent.

I kvůli zraněním ve vršovickém táboře půjde ve středu večer do utkání v lepším rozpoložení Sparta, která o víkendu odvěkého rivala v závěrečném kole základní části Fortuna ligy přeskočila v tabulce.

„Je to možné, ale myslím, že máme natolik zkušený tým, že nás to nemůže rozházet,“ reagoval Köstl. „Moc se na zápas těšíme a máme velkou motivaci ho zvládnout. Dáme do toho všechno úsilí.“

Slávisté by rádi udrželi lichotivý trend z předchozích finálových účastí, vyhráli šest ze šesti. Třikrát z toho v éře trenéra Jindřicha Trpišovského – v letech 2018, 2019 a předloni.

„V každém finále jsme podali koncentrovaný a kompaktní výkon. Plus tam byl vždy jeden nadstandardní individuální výkon,“ poznamenal Köstl a připomněl minulý mač o trofej s Plzní, který jediným gólem rozhodl Abdallah Sima.

„Tam nás podržel Ondra Kolář a my potom skórovali. Tak to může být i ve středu, i když doufáme, že tolik práce mít nebude,“ dodal.