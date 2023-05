Trpišovský opět počítá ztráty: Vzhledem k finále poháru je to nepříjemné

Není to tak dávno co – shodou okolností před derby se Spartou – měl kouč Slavie na tréninku sotva deset hráčů. Většina absentovala s nemocí, jiní pro zranění.

Když už se marodka začala vyprazdňovat, možná na ni znovu přibudou nová jména.

Kromě Olayinky a Masopusta visí po remízovém duelu s Hradcem Králové (1:1) otazník také nad trojicí Lukáš Provod, Igoh Ogbu a Christos Zafeiris – alespoň podle toho, co říkal trenér Trpišovský.

„Peter po tom zakopnutí špatně dopadl a má problém v zadním stehenním svalu. Moudřejší budeme po rezonanci,“ nastínil stav útočníka, který se teprve minulý víkend vrátil do sestavy po čtyřzápasovém trestu za vyloučení.

Masopust se zranil po sprinterském obranném souboji v druhé půli, do níž vstoupil po přestávce jako náhradník. Paradoxně ve chvíli, kdy se ukázalo, že nebude moci pokračovat, už na vystřídání čekal středopolař Zafeiris. Na trávníku ale musel zůstat, Ibrahim Traoré šel za Masopusta a další možnosti už slávisté neměli.

„Dalo by se říct, že jsme od 70. minuty hráli jakoby v deseti,“ pravil Trpišovský. „Zafeiris ale se zraněním podal neuvěřitelný výkon. Chtěl dolů asi minutu před tím, než se zranil Maso. Proto zaslouží velký obdiv, jak do konce zápasu dřel a do jakých návratů ve sprintu se pouštěl.“

A zbylí dva zmínění slávisté?

„Ogbu i Provod dohrávali se sebezapřením, což náročný program asi přináší,“ přemítal Trpišovský. Druhý jmenovaný o několik minut dříve připustil, že odehrát plných devadesát minut nebylo v plánu. „Šli do křečí, dali do toho všechno,“ ocenil obětavost kouč.

Pro středeční finále poháru, které se odehraje od 19 hodin na Letné, by mohla absence probíraných fotbalistů znamenat pro Slavii nezanedbatelné obtíže, protože:

Masopust se našel na pozici pravého stopera v tříobráncovém systému

Ogbu podává v posledních týden takřka bezchybné výkony

Zafeiris ve dvaceti ohromil ligu a tvoří hru

Provod se po vleklém zranění dostává do pohody

Olayinka je střelec a muž pro velké zápasy

„Je to pro nás nepříjemné,“ ví Trpišovský. „Jediná dobrá zpráva pro nás je, že je zpátky David Jurásek,“ připomněl návrat levého beka. „Výhodu ve finále poháru bude mít ten, kdo za ty dva dny líp zregeneruje a dá se dohromady. Je trochu škoda, že je mezi zápasy tak krátká doba, a to myslím oboustranně. Upřímně, kdybych si mohl vybrat, hrál bych finále radši až po sezoně.“