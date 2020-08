Opět o vstřelený gól víc než minule. Obrana i útok pracovaly dobře, těší asistenta Hradce

Víc gólů? Snad zůstaly na ligu První příležitost ještě nevyužil, ale ve druhé už byl úspěšný. Filip Novotný, jedna z letních posil fotbalistů Hradce, díky tomu mohl slavit první gól ve svém novém týmu. V duelu s Chlumcem nad Cidlinou jím otevřel skóre, které se zastavilo na výsledku 3:0. „Byl to z naší strany dobrý zápas, byli jsme silní na míči, vypracovali jsme si spoustu šancí a předvedli dost kvalitních finálních přihrávek,“ uvedl čtyřiadvacetiletý fotbalista, který do Hradce Králové zamířil jen před několika málo týdny z Jihlavy, „gólů jsme mohli dát sedm osm, snad jsme si je nechali na ligu.“ S pověstí rychlého křídla, které by mělo zrychlit hru hradeckého mužstva. A také se podílet na produktivitě týmu, což svým poločasovým vystoupením, které od trenérů stejně jako většina ostatních spoluhráčů dostal, jen potvrdil. I přesto, že při první ze svých dvou šancí neuspěl. „Přitom jsem to měl na svoji silnější pravé noze,“ poznamenal Novotný. I během poločasového vystoupení stačil svým výkonem potvrdit, že se během krátké doby stačil se svými novými spoluhráči už slušně sehrát: „Myslím si ale, že jsme stále v začátcích a že to bude jen lepší a lepší.“ Prostor na to budou mít on i jeho spoluhráči nyní na soustředění v Písku, kam tým zamířil. Až se vrátí, čeká ho vstup do Mol Cupu a poté do druholigové soutěže. „Asi už to bude hodně zaměřené herně a také věřím, že se s týmem ještě víc stmelíme,“ uvedl Novotný.