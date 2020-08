Změny v kádru Hradce: zkušenost se vrací, mládí míří pryč

Pro hradecký fotbalový klub to vyznívá takto: v osobě přicházejícího Pavla Dvořáka získává zkušenost do útoku. Dlouholetý hráč Hradce se totiž do týmu vrací po pěti letech, v nichž sbíral prvoligové zkušenosti, má jich tedy ve svých jedenatřiceti letech dost.



Hradec naopak ztrácí nadějného středního obránce Jakuba Martince, jehož odchod do Jablonce s velkou pravděpodobností posune v kariéře vpřed, z týmu druholigového totiž přechází do týmu v minulém prvoligovém ročníku čtvrtého nejlepšího, který si navíc zajistil účast v nadcházejícím ročníku evropských pohárů.

Zkušenost v útoku se bude hradeckému mužstvu v nové sezoně určitě hodit. Vždyť v té minulé byl jeho nejzkušenějším hráčem stále jen pětadvacetiletý Vlkanova, zbývající tři nepřekročili věkovou hranici 22 let.

„Od Pavla Dvořáka si slibujeme klid a rozvahu v útočné fázi. Má nesporné kvality, pro kabinu by měl být důležitý svými zkušenostmi i jako prodloužená ruka trenéra,“ uvedl hlavní trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Dvořák je čtvrtým novým hráčem hradeckého kádru, který v krátké ligové přestávce přišel. Vesměs jde o ofenzivní borce, vedle křídelních Novotného a Závišky totiž přišel další útočník Vašulín.

Naopak do obrany ještě klub nikoho nezískal a nyní přišel o jednu z opor a nadějí do budoucna. Jakuba Martince si totiž vyhlédl Jablonec a a po delších jednáních došlo k dohodě o přestupu.

„Je pro nás dobrou vizitkou, že dokážeme vychovat hráče pro jeden z českých top klubů. Kuba odchází za velmi zajímavou přestupovou částku. Odvedl u nás dobrou práci, za kterou mu děkujeme, a přejeme mu v další kariéře hodně štěstí,“ komentuje odchod podzimního kapitána týmu sportovní ředitel Jiří Sabou.

Pro klubový managment bude jeho odchod znamenat zvýšenou aktivitu, středních obránců totiž není v kádru nadbytek.