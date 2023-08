Blíží se návrat talentu? Jihlava jedná s českým gólmanem z Manchesteru United

Vysočina podle informací MF DNES v těchto dnech jedná o možném návratu jihlavského odchovance Ondřeje Mastného. Jedenadvacetiletému českému brankáři příští rok vyprší smlouva s Manchesterem United.

Sportovní ředitel Lukáš Vaculík přitom tuto informaci po sobotním zápase v Kroměříži popřel.

„Je to náš odchovanec, velice zajímavý gólman. Ale co má teď v plánu, to nevím,“ tvrdil manažer jihlavského klubu. „Já jsem s ním v létě v kontaktu nebyl.“

Jenže samotný hráč nabízí zcela odlišný pohled. „Je to v řešení. Doufám, že to dopadne,“ přeje si brankář, který v roce 2018 odešel z Jihlavy do mládežnické akademie Manchesteru United.

Jarní část uplynulé sezony strávil Mastný na hostování v severoirském klubu Portadown, se kterým sestoupil z nejvyšší soutěže.

„Bohužel jsme spadli, ale z osobního hlediska si myslím, že se mi to angažmá povedlo. Mám na to jen dobré vzpomínky,“ říká Mastný. „Konečně jsem dostal šanci chytat několik zápasů za sebou.“

Ondřej Mastný

V sestavě s českým gólmanem Portadown od začátku února prohrál jen dvě z devíti utkání. „Bohužel, v jednom zápase jsem špatně dopadl na rameno, nemohl jsem chytat. A právě v té době jsme hráli tři zápasy v jednom týdnu, ze kterých jsme dva prohráli,“ mrzí Mastného.

Po sezoně si chtěl najít místo, kde by mohl znovu pravidelně nastupovat: „To byl můj hlavní cíl už před novou sezonou, bohužel se zatím nepodařil dořešit. Takže je to složitější.“

Ve hře údajně byl jeden tým ze druhé nizozemské ligy. „Není to tak, že by to nedopadlo. Možnost tady stále je,“ vysvětluje český mladík. „Snažím se najít nejlepší variantu. Záleží, jaký to nakonec bude klub, jestli půjde o hostování, nebo přestup, jak si mě United cení a jestli mě pustí. Všechny tyto věci je potřeba vyřešit.“

U nabídky z Jihlavy by prý Mastný neváhal. „Je to mateřský klub, a když se mě ptali, jestli bych měl zájem, řekl jsem, že ano,“ přibližuje svůj kontakt s FC Vysočina. „Kdyby se to povedlo, byl bych rád. Znám tam kluky, se kterými jsem hrával v akademii v Jihlavě. Bylo by to jako za starých časů.“

Vyloučeno však není ani to, že český gólman nakonec zůstane v kádru týmu Manchesteru do 21 let, se kterým se připravuje a kde už nastoupil i v přípravě. „Je možné, že mě United nakonec nikam nepustí a já dokončím smlouvu tady. A uvidím, co bude příští rok,“ krčí rameny Mastný.