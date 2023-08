Jihlava po první prohře nepanikaří. S trenérem máme podobné názory, říká Vaculík

Po úvodních šesti zápasech máte bilanci 4 výher, 1 remízy a 1 porážky. Jak jste s ní spokojen?

To je krásná otázka... Máme 13 bodů z 18 možných. Mě spíš těší, že hráči nějakým způsobem reagují a posouvají se. V tom jsou největší pozitiva. Samozřejmě dál pracujeme na tom, aby naše výkony byly stabilnější, aby nedocházelo k nějakým výkyvům. Což se nám někdy stává.

Úplně stejnou bilanci po startu jste měli po šesti kolech i v minulé sezoně, jenže pak přišly čtyři porážky v řadě, velký zlom, který na jaře vyústil až v obří záchranářské starosti. Dokážete zpětně říct, co se tehdy stalo?

Já to vím velmi dobře. Měl jsem to zanalyzované a vyhodnocené už po loňském podzimu. Samozřejmě si to necháme jako interní záležitost v klubu. Nebudu to nikde ventilovat. Ale myslím si, že jsme velmi dobře věděli, v čem byl problém.

Zkusím to tedy jinak: co je potřeba změnit, aby se podobná věc neopakovala?

Myslím si, že se nemusí měnit nic. Doufám, že budeme pokračovat v tomto nastavení. Budeme pracovat na tom, abychom navázali na dobré výkony. Nechci tady vytahovat interní věci, které se děly. Pevně předpokládám, že tohle v této sezoně nenastane.

Pohledem z tribuny to vypadá, že mužstvo je daleko ofenzivnější. Že si mladí hráči dovolí víc. Vnímáte to podobně?

Souhlasím, je to navázané na vizi klubu, jak chceme hrát. Jsme v každodenní komunikaci s trenérem Davidem Oulehlou a máme na ty věci velmi podobný názor. Něco si říkáme, ale nedochází k rozepřím, hádkám a nejednotnosti naplnění vize klubu.

Sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík

Jak byste okomentoval sobotní porážku 0:1 na hřišti Dukly Praha, jež byla první v sezoně?

Řekl bych, že Dukla tentokrát vyhrála zaslouženě. My jsme nepodali optimální výkon, nenavázali jsme na předchozí zápas s Táborskem, který byl velmi dobrý. Něco nám chybělo. A je otázka, jak se poučit, abychom byli schopní opakovat výkony v dalších zápasech. I s týmy, které jsou v horní části tabulky.

Jde na zmiňovaném utkání přes těsnou prohru najít něco pozitivního?

Je to jen můj pocit, ale myslím si, že výkon byl opravdu o nás. Věřím tomu, že kdybychom zahráli na hranici našich možností, tak jsme vyhráli. To se nestalo. Proto Dukla podle mě vyhrála zaslouženě. Ale my víme, že je v našich silách tyto týmy porážet. Není to jako v minulé sezoně, kdy podobné zápasy končily porážkou 0:5. Je důležité vždy moct až do konce bojovat minimálně o bod, nebo o otočení výsledku.

Zaslechl jsem, že svou roli hrálo také vedro. Jenže počasí je vždy pro oba týmy stejné.

Je to přesně, jak říkáte. Ano, není ideální, když máte 32 stupňů, není to pro fotbal dobré. Ale můj názor je, že jsme byli běžecky možná i lepší než Dukla. Přestože jakákoliv ztráta míče v tomto počasí může bolet dvakrát tolik, v tomhle to nebylo. Určitě to nemělo vliv na to, jestli jsme zahráli dobře.

Příští kolo hrajete v pátek doma s Chrudimí. V této sezoně jste před vlastními fanoušky zatím silnější než při venkovních zápasech. Mužstvo šlape, výsledky jsou přesvědčivé...

V této sezoně to tak je. Jestli se nepletu, loni to tak úplně nebylo. To jsme body doma moc nesbírali, z venku jsme jich možná měli více. Ale já vždy říkám, že doma byste se na hřišti měli cítit mnohem lépe než soupeř. Měli byste znát, jak vypadá, kde si ho můžete otevřít. Psychická výhoda by mohla – a věřím, že by i měla – být na naší straně. V návaznosti na to, že jsme doma třikrát vyhráli, věřím, že hráči půjdou do zápasu s potřebným sebevědomím, zároveň dobře připravení a nažhavení zápas zvládnout. A že opět půjdou za vítězstvím.