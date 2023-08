Souboj o první místo: Jihlava na své půdě přivítá lídra druhé ligy Táborsko

Do zápasu by mohl zasáhnout i Mame Alassane Tall. Třiadvacetiletý senegalský útočník Jihlavy, který ve středečním pohárovém utkání v Havlíčkově Brodě diviznímu soupeři nasázel tři branky, jednou trefil tyč a výrazně se podepsal pod vítězství favorizovaného jihlavského celku 8:0.

S trochou nadsázky se dá říct, že moc hlasitěji si o místo v základní sestavě už říct nemohl.

„Je to hráč, který určitě pracuje dobře. Věříme, že bude využívaný více a více a že do toho postupem času bude promlouvat ještě víc,“ říká jihlavský trenér David Oulehla. „Ale jestli to bude na základní sestavu? To vám teď říct neumím.“

Faktem je, že Tall v úvodních čtyřech utkáních druhé ligy odehrál coby střídající hráč dohromady 50 minut. A jednou skóroval, to když proti Sigmě Olomouc B zvyšoval na konečných 6:3. „Co je pro nás důležité, jsou u něj vidět daleko lepší běžecká data,“ prozrazuje Oulehla.

Jenže konkurenci v útoku má Tall velkou: přednost dostává dvacetiletý hráč z Trinidadu a Tobaga Justin Araujo-Wilson, který už v minulé sezoně patřil k nejlepším střelcům Jihlavy. A v tomto druholigovém ročníku ve čtyřech dosavadních zápasech dal dvě branky (obě shodně proti Olomouci B).

„Navíc i v přípravě byl jedním z našich nejlepších hráčů,“ říká otevřeně Oulehla. „Má sice ještě nedostatky, někdy vypadne ze hry. Ale stejně jako Tall udělal výrazný pokrok. A to platí i o dalších hráčích.“

Slovy chvály Oulehla nešetří ani při zmínce o mladých křídelních fotbalistech Radkovi Křivánkovi (23) a Miroslavu Křehlíkovi (20). „Za mě jsou to dva velice zajímaví hráči. Takže konkurence tady narůstá, kluci na sebe budou vzájemně tlačit. A to je fajn,“ usmívá se.

Obrovský prostor pro zlepšení

Pozitivní jsou také dosavadní výsledky Jihlavy v tomto ročníku. V pěti soutěžních zápasech – čtyřech druholigových a jednom pohárovém – Vysočina vybojovala čtyři výhry a jednu remízu.

„Se startem sezony jsme samozřejmě spokojení, bodů je hodně,“ těší Oulehlu. „Ale herně máme ještě výkyvy, chceme být stabilnější. Jsou momenty, kdy nehrajeme tak, jak bychom chtěli,“ všímá si kouč.

„Máme věkový průměr 21 let, jeden z nejmladších týmů ve druhé lize. Takže se dá předpokládat, že výkyvy budou. Ale je potřeba je minimalizovat, mít utkání více pod kontrolou. Tým má ještě obrovský prostor na to se zlepšovat.“

O tom, v jaké je Jihlava momentálně formě, hodně napoví nedělní duel. Na Vysočinu dorazí aktuální lídr soutěže z Tábora. Tým, který zatím neztratil v druhé lize ani bod, když jen jednou inkasoval (v minulém kole doma s ještě loni prvoligovým Brnem), a ve středu si v poháru snadno poradil s Klatovy. I díky hattricku osmnáctiletého mladíka Pavla Svatka vyhrál 6:1.

„Samozřejmě víme, že je to zápas o první místo,“ uvědomuje si důležitost utkání Oulehla. „Táborsko má konsolidovaný tým, vyspělé mužstvo s herním projevem. Těšíme se na to, chceme to zvládnout a jít před něj,“ přeje si Oulehla.