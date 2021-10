Doplatili jsme na neproměněné šance, ulevil si ostravský stoper Pokorný

Potvrdil, že volno dostala řada hráčů ze základní sestavy. „Nicméně my tak pohár hrajeme od začátku. Máme důvěru v šíři kádru. Byl to velice výbušný zápas. Radost mám nejen z výhry, ale i z toho, že mladší hráči ukázali, že jsou schopni hrát a že mohou kdykoliv naskočit. Měli jsme štěstí, ale není to nezasloužené vítězství. Byly tam dobré věci. Dynamika, rychlost, intenzita.“

Ostravský záložník Buchta sice v 51. minutě vyrovnal na 1:1, jenže Baník z dalšího náporu už další gól nepřidal, byť měl několik velkých příležitostí. Neuspěli Kuzmanović, Almási, Klíma, ani Budinský.

Navíc Ostravští před svou brankou nechali protivníkům až moc prostoru, takže Prekop v 61. minutě utkání rozhodl. A to ještě těsně před tím brankář Budinský zlikvidoval jasnou šanci Kubaly, který se otočil kolem obránce a střílel z takových osmi metrů.



„Doplatili jsme na neproměněné šance,“ prohlásil ostravský stoper Jakub Pokorný. „Hradec měl tři a dal z nich dva góly, jednu chytil Buďa (brankář Viktor Budinský). A i když soupeři chybělo dost hráčů, postoupil zaslouženě.“

Ostravští opory nešetřili a jak řekl trenér Ondřej Smetana i kvůli tomu, že mají kvůli koronavirové pandemii v mužstvu soupeře odložené ligové střetnutí v Karviné, které měli hrát minulý týden v sobotu.

„Nastoupili jsme do zápasu po deseti dnech. Postavit proti Spartě kluky, kteří by nehráli čtrnáct dnů, by nebylo ideální. Tudíž jsme hráli se sestavou, která pravděpodobně vyběhne v neděli,“ připomněl Smetana nejbližší domácí ligový duel. Ostatně na ten pořadatelé prodali už kolem 12 tisíc vstupenek.

Baník si podle trenéra souboj s Hradcem Králové zkomplikovali laxností a špatným bráněním. „Dali jsme soupeři dostatek prostoru, takže se jednoduše dostal do vedení. Byli jsme nedůslední, což si nemůžeme dovolit,“ podotkl Smetana.

Uznal, že je to pro Baník první dílčí neúspěch v sezoně. „Pohár jsme brali prestižně, čemuž odpovídala i sestava,“ prohlásil kouč.