Třaskavý zápas v Ostravě, Baník touží s nezdary proti Spartě skoncovat

Pro ostravský region a jeho široké okolí neexistuje soupeř, který by vzbuzoval větší emoce než Sparta.

„Třeba u nás na Valašsku si její jméno plno lidí nedovolí ani vyslovit. Fandí jí možná jeden ze sta a v hospodě za to dostane čočku. Když v tom vyrůstáte, rivalitu si s sebou nesete. Jsme hrdí na Baník a pyšní na to, že jsme z tama, jak se u nás říká. Takže proti Pražákům - a zvlášť proti Spartě - to vždycky bylo něco,“ vzpomínal v obsáhlém rozhovor pro iDNES Premium místní patriot a baníkovský srdcař Milan Baroš.

Baník Ostrava - Sparta neděle 15.00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Pokorný, Fleišman - Buchta, Tetour, Jánoš, Kuzmanovič, Potočný - Almási.

Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Štetina, Hancko - Pešek, Pavelka, Sáček (Dočkal), Hložek, Haraslín - Minčev. Absence: Lischka (nemoc, dohoda klubů), Granečný (zranění) - Höjer, Holec, Juliš, Souček (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (rekonvalescence), Čelůstka, Ladislav Krejčí II (oba nejistý start).

Právě čerstvý čtyřicátník rozhodl o posledním triumfu Baníku ve vzájemných zápasech. Bylo to v dubnu 2018. Za stavu 2:2 čtyři minuty před koncem předčil obránce, našel si centr De Azeveda a hlavou trknul do míče.

„Mám dva góly, na které vzpomínám nejradši. První na Euru proti Nizozemsku, ta rána pod břevno na 2:2. A pak tenhle proti Spartě. Zachraňovali jsme se, bylo narváno. Má pro mě zvláštní kouzlo, protože nás ten zápas tak nakopl, že jsme ligu udrželi.“

Od té doby v deseti vzájemných zápasech Baník osmkrát prohrál a dvakrát remizoval.

V roce 2021 se Baník se Spartou srazí už počtvrté.

Třikrát se rivalové potkali v jarní části minulé sezony. V polovině ledna za třeskutého mrazu, kdy bylo kolem minus třinácti stupňů, skončil ligový duel bezbrankovou remízou.

V březnu vyrovnané osmifinále poháru rozhodla v závěru chyba Kaloče, který zaspal při bránění, fauloval a z pokutového kopu Hancko trefil domácí Spartě postup.

Květnové ligové utkání opět na Letné se zase rozřešilo v závěru, za stavu 1:1 využil chyby stoperů Dočkal, pak ještě přidal třetí gól Hložek.

Do nedělního duelu v Ostravě jdou oba týmy po středečních pohárových vystoupeních, které se každému povedlo jinak.

Baník v silné sestavě překvapivě selhal proti Hradci Králové (1:2), který nasadil hráče širšího kádru. Sparta s náhradníky bez problémů vyhrála v Teplicích (2:0).

„Nechci z toho dělat vědu a dostávat hráče pod tlak, řvát na ně. Třeba to v nejbližším utkání prolomíme. Není třeba věšet hlavu. Dál si musíme vypracovávat šance a být v nich úspěšnější,“ poznamenal ostravský kouč Ondřej Smetana.

Byť se to proti Hradci nepovedlo, nejspíš hodně podobná sestava vyběhne v neděli. „Se Spartou to bude úplně jiný zápas. Budeme do něj muset dát veškeré úsilí.“

„Prošli jsme si zápas s Hradcem na videu a víme, kde jsme udělali chyby. Věřím, že proti Spartě to bude úplně jiný výkon. Na takového soupeře není třeba speciálně motivovat. Bude plno, budeme mít v zádech diváky, jsem přesvědčen, že to taky na nás bude mít pozitivní vliv,“ podotkl druhý ostravský kouč Tomáš Galásek.

„Může rozhodovat jedna šance, jedna standardka, jak obranná, tak útočná. Musíme proto být hodně zodpovědní a koncentrovat se na to, abychom neinkasovali ze standardek a byli sami nebezpeční.“



Baník je v tabulce pátý, Sparta druhá. Pokud by se jí povedlo na vítkovickém stadionu uspět, buď se přiblíží první Plzni, nebo odskočí Slavii. V neděli totiž také dojde na vzájemný souboj dvou aspirantů na titul.

Pro Spartu je utkání na Bazalech velkou zkouškou. Ukáže se, jestli i venku dokáže zvládat těžkosti, které ji tam čekají. Třeba v září jí bitva o první příčku v Plzni nesedla a podlehla (2:3).

Tehdy to bylo poprvé, co sparťanský trenér Pavel Vrba přijel do Plzně, kterou s přestávkou u reprezentace vedl takřka sedm let, jako soupeř.

I návrat do Ostravy je pro něj zvláštní. V osmdesátých letech minulého století hrál za dorost Baníku. Po vojně v Chebu, kde sbíral ligové starty, byl i sezonu v kádru Baníku. V ostravském klubu také začal trenérskou kariéru. Prošel tam mládeží a postupně se sunul vzhůru. Jako asistent Františka Komňackého byl i titulu v roce 2004.

Než letos v únoru převzal Spartu, mluvilo se o něm právě v souvislosti s angažmá v Baníku, kde nebyli spokojení s prací Luboše Kozla.

„Baník mi dal první trenérskou šanci. Pro mě je to klub, který často sleduji. A mám zájem, aby všechno v Baníku fungovalo. Ale teď jsme soupeři a ještě k tomu my jsme soupeř, kterého Baník zrovna nemiluje, takže to bude trošku jiné,“ uvědomuje si Vrba.

Dá se očekávat, že publikum Vrbu přijme vlídně.

„Já beru Baník malinko jinak než spoustu jiných mužstev, ale jak jsem tam chtěl vyhrávat s Plzní, chci i se Spartou. I když vím, že nás čeká těžký protivník a bouřlivá atmosféra, na kterou se těším. Líbí se mi to víc než zápasy bez diváků, které jsme rok a půl zažívali. To se mi moc nezamlouvalo, teď to má náboj.“

Ve středu v Teplicích pošetřil některé opory a reprezentanty. Až na zraněného Čelůstku nejspíš nasadí sestavu, kterou posílal do předchozích zápasů.

Otázkou však je, na kterého ze středních záložníků (Pavelka, Dočkal, Sáček) místo nezbude. Minule s Boleslaví to „odnesl“ Sáček. V Ostravě se čeká tvrdá bitva a Dočkal se teprve rozehrává po dlouhé absenci zaviněné zraněním kolene...