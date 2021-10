Baník v poháru testoval složení obrany. Tu teď prověří Sparta

Smetana do stoperské dvojice k Jaroslavu Svozilovi postavil Jakuba Pokorného, jelikož proti Spartě s velkou pravděpodobností nebude moci hrát David Lischka, jenž dosud v lize, stejně jako Svozil, nechyběl ani minutu. Start mu zapovídá smlouva o hostování ze Sparty do Baníku. V Česku je totiž pravidlem, že hostující fotbalisté nesmějí proti svým oddílům hrát.

Vlastně mohou... Ale klub musí zaplatit tučnou pokutu. V případě Lischky údajně tři sta tisíc korun.

„Moc řešení uprostřed obrany nemáme, takže jiné východisko nebylo. A David je stejně nemocný,“ komentoval trenér Smetana změnu v obraně.

Svozil se přesunul doleva na Lischkovo místo. „A šlo vidět, že to není úplně jeho post. Vpravo je platnější směrem do ofenzivy, je tam konstruktivnější. Mělo to vliv na kompaktnost naší obrany, ale musíme se s tím poprat,“ řekl Smetana.



Jakub Pokorný ve spolupráci se Svozilem problém nevidí. „Spolu jsme hrávali už kdysi ve Znojmě,“ připomněl. „A v Baníku za trenéra Kozla, když nemohl nastoupit Zio (Stronati). Umíme si vyhovět, ale bohužel s Hradcem Králové jsme dostali dva góly. Škoda.“

Pokorný je přesvědčený, že doplatili na neproměněné šance, což uznal i trenér Smetana. „Hradec měl tři a dal z nich dva góly, jednu chytil Buďa (brankář Viktor Budinský),“ upozornil stoper.

Trenér Smetana souhlasí, že je to pro Baník první dílčí neúspěch v sezoně. „Pohár jsme brali prestižně, čemuž odpovídala i sestava,“ prohlásil.



To Hradec Králové i Sparta, která v poháru zvítězila v Teplicích 2:0, šetřily své opory. Smetana o tom neuvažoval. Také proto, že Baník o víkendu nehrál ligu. Utkání v Karviné má odložené kvůli koronavirové pandemii v mužstvu soupeře.

„Nastoupili jsme do zápasu po deseti dnech,“ uvedl kouč. „Postavit proti Spartě kluky, kteří by nehráli čtrnáct dnů, by nebylo ideální. Tudíž jsme hráli se sestavou, která pravděpodobně vyběhne i v neděli.“

Přesto se dají čekat změny. Do obrany by mohl naskočit Jan Juroška a na křídlo Roman Potočný. Ten byl proti Hradci Králové původně v základu, jenže těsně před utkáním z něj vypadl a nahradil ho Carlos de Azevedo. Přesto Potočný do hry zasáhl, když v 70. minutě střídal Davida Buchtu.

„Roman se při rozcvičování lehce zranil, ale pak ho fyzioterapeut a masér dali do kupy, aby stihl závěr zápasu,“ řekl Smetana.

Kromě nedůrazu v obraně se Baník v minulých dvou utkáních zadrhl i střelecky. Ze dvou gólů dal jeden z penalty. „Příležitostí jsme ale měli dost,“ upozornil Smetana. „Nechci z toho dělat vědu a dostávat hráče pod tlak. Řvát na ně. Třeba to v nejbližším utkání prolomíme. Není třeba věšet hlavu. Dál si musíme vypracovávat šance a být v nich úspěšnější.“

Co mu tedy utkání ukázalo směrem k souboji se Spartou? „V neděli to bude úplně jiný zápas. Budeme však do něj muset dát veškeré úsilí,“ odpověděl Smetana.