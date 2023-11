I Kušej žadonil: Chcete mě? Amatérský klub originálně představil ligovou posilu

„Inicioval to kapitán týmu Ruda Vošahlík, šlape do toho, vymýšlí. Prý jestli může udělat takovou srandu. Šel jsem do toho,“ prozradil Zoubele, který nasbíral 193 ligových startů za Teplice, Kladno, Jablonec, Brno a Jihlavu. Po podzimu ukončil profesionální kariéru, v Ústí se z něj stal sportovní manažer. Na žízeň si ovšem ještě kopne.

Zoubele se na speciálním představení sebe samého jako posily podílel, všechny zmíněné fotbalisty zná a požádal je o pomoc. Navíc Kušej a olomoucký Beneš jsou stejně jako on ústeckými rodáky, s Vondráškem působil v Teplicích i Ústí.

„Pravýho bečka, pilovat lajničku, nepotřeboval byste?“ povídal Vondrášek, nynější hráč Dukly, místo do telefonu do plyšového medvídka. „Jo, strašně moc lidí volá? Tak až oddělíte zrna od plevelu, zavolejte mi,“ pokračoval ve svojí roli.

Když už jako odhalená posila kráčí Zoubele do šatny kolem oprýskaných omítek nebo ze zdi trčících elektrických drátů, povzdechne si: „Kam jsem to vlezl?“

Odpověď? Do klubu, který je ve II. okresní třídě po podzimu o bod druhý a usiluje o návrat do I. B třídy. Do klubu, za který nastupuje už jeho mladší bratr Jakub. Do klubu, který má občas po nájezdu divočáků rozryté hřiště. Do klubu, který hraje pod zříceninou hradu Střekov.

„Co na ta videa říkali lidi? Z 90 procent, že slušný, z deseti procent, že nic moc,“ prozradil předseda klubu Bohdan Stakič. „Lukáš bude velká posila, počítáme s ním do středu zálohy. Každý ligový fotbalista, který skončí kvůli zdraví, jde automaticky do nižších tříd. Zvládne to.“

Sedmatřicetiletý Zoubele se na podzim v třetiligovém Viagemu Ústí nad Labem moc ukázat nemohl, velkou část soutěže promarodil.

„Koleno mám po operaci, dostane čtyři měsíce klid. Mohl jsem pokračovat i v Ústí, ale bylo by to na sílu, přes prášky a bolest. Takhle režim uzpůsobím kolenu. Když se nebudu cítit, nemusím hrát,“ tvrdí. Jen pozor, aby ho v tom případě ze sestavy nechtěli vyštípat Kušej, Beneš, Pudil anebo Vondrášek.