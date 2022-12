Hráči po opici, cinklí sudí. Groundhopper miluje dno českého fotbalu

„Čímž trpí vztahy, i mně dva ztroskotaly, z toho jedno manželství,“ svěřil se čtyřiačtyřicetiletý muž z Litvínova s bekovkou na hlavě, foťákem na krku a postavičkou Bobíka ze Čtyřlístku v ruce. „Moje poznávací znamení.“

Kdo jsou groundhoppeři?

Groundhopping jako koníček vznikl v polovině 70. let minulého století v Anglii, pak se rozšířil do západní Evropy. K nám přišel v devadesátkách, já se o něm doslechl v roce 2010. Je to mapování hřišť, fotbalů jako takových. Přeneseně fotbalový geokešink. Jako někdo sbírá známky, já stadiony a hřiště.