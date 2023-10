Dej mi červenou! Smola po omračujícím gestu: Chci zdraví pro soupeře, ne cenu

Právě v téhle soutěži v nedávném zápase s Duchcovem zranil hostujícího Stanislava Fišera a pak u rozhodčího Jaroslava Menšíka orodoval, aby mu místo žluté karty udělil červenou, které se jinak hráči bojí jak čert kříže. A sudí ho vyslyšel.

Viděl jste už podobné gesto někde?

Asi ne. Ale něco jiného je to udělat v profesionálním sportu a něco jiného v amatérské soutěži. S kluky si jdu kopnout jednou za čas, fotbal mám rád, nechci se s někým prát, hádat, natož někoho zranit. O to víc mě mrzí, co se přihodilo. Za celou kariéru se mi nestalo, abych někoho zranil.

Tomáš Smola (vlevo v bílém), fotbalista Loun B v zápasech v Kryrech.

Co se tedy přesně stalo?

Chybělo pět minut do konce, my vedli 2:0, Standa Fišer běžel do brejku a já ho chtěl zastavit taktickým faulem. Bohužel z taktického faulu se vyklubal nepříjemný zákrok. Nechtěný. Špatně jsem došlápl na Standův kotník a on se zranil. Když ležel, říkal, že zrovna tenhle kotník má po operaci. V tu chvíli jsem si uvědomil, že to bude asi vážnější.

Očima aktérů Rozhodčí Jaroslav Menšík: „Zákrok byl ze strany, nepřišel mi tak brutální. Tomáš mi říkal, že je Standa zraněný, že mu musím dát červenou. I vzhledem ke zranění jsem souhlasil a své rozhodnutí změnil.“ Zraněný Stanislav Fišer: „Já jsem byl s tím kotníkem před dvěma lety na plastice. Když se to teď stalo, tak jsem se bál, že mám po kariéře. Nechápu, že rozhodčí nedal červenou hned, to přeci nebyl zákrok na žlutou. Od Tomáše to bylo pěkné gesto.“ FK Duchcov: „Čin hodný fair play v nešťastném okamžiku předvedl autor gólu a asistence, exligista Tomáš Smola. Po šlapáku na Standu Fišera obdržel žlutou kartu. Smola se pak pasoval do role VAR a rozhodčího sám požádal za nešetrný zákrok o červenou kartu. Ten ho vyslyšel, žlutou zrušil a bývalého hráče Baníku Ostrava či SFC Opava a v současné době trenéra FC Chomutov opravdu poslal do sprch. Sudí Jaroslav Menšík poté řekl, že za 17 let rozhodcovské kariéry nic podobného nezažil.“ Zdroje: Deník a Facebook FK Duchcov

A bylo?

Hned po zápase mu kotník natekl. A když jsem tu fotku viděl na sociálních sítích, sehnal jsem si na něj číslo, volal jsem mu a omlouval se ještě jednou. Nabídl jsem mu veškerou zdravotnickou péči, kterou máme na fotbale v Chomutově k dispozici. Zařizoval jsem mu doktora, ve čtvrtek k němu jde, to budeme moudřejší.

Kdy vám bliklo hlavou, že se necháte vyloučit?

Já v tu chvíli nepřemýšlel, jestli dostanu červenou kartu, nebo ne. Jen jsem věděl, že jsem udělal něco špatně a hlavně mi šlo o zdraví toho kluka. Neřešil bych nějaké hezké gesto, spíš že jsem udělal chybu. Měl jsem za ni být potrestaný. Rozhodčí to ani nemusel vidět, nejde o jeho omyl. Řekl jsem mu na rovinu, ať mi dá červenou, že ten zákrok byl na ho…

Byl rozhodčí v šoku?

Dal mi žlutou kartu, po faulu bylo hodně emocí. Standovi jsem se hned omlouval, a když šel za lajnu, poprosil jsem o vyloučení. Rozhodčí byl v pohodě, řekl: Tak jo. A vážně to nemusel vidět. V I. B třídě jsou některé zákroky dost hraniční a trestají se jen žlutě. V téhle soutěži to je normální.

Říkal vám někdo, že jste se zbláznil, když jste se dobrovolně nechal vyloučit?

Vůbec. Nikdo mi nic nevyčítal. Prezident klubu pan Domecký se mě na tu situaci ptal, já mu říkal, že když dostanu pokutu, uhradím si ji sám. Nakonec to bylo bez finančního postihu, ale mám dva zápasy stopku. V kabině jsou vesměs mladí kluci. Někteří ani nevěděli, že jsem si řekl o červenou já, a pustili se do rozhodčího. Pak se to vyřešilo. Není to o gestu. V tu chvíli mi to přišlo jako nejlepší řešení, abych ukázal, že mám nějakou sebereflexi.

Sporťák @SportakCZ Před týdnem se v zápase Louny B - Duchcov odehrála situace, která je možná světovým unikátem.



Bývalý prvoligový fotbalista Tomáš Smola přesvědčil rozhodčího, aby jeho vlastní faul přehodnotil ze žluté na červenou kartu.



1. liga má VAR.

I. B třída v Ústeckém kraji má Smolu. https://t.co/jLOcbx1PW9 oblíbit odpovědět

Udělal byste takové gesto i v první lize, kde jde o hodně?

Musím říct, že to je těžká otázka. Je to profesionální sport. Nebudu říkat, že bych udělal to samé. Nevím. Záleželo by na situaci. Já konkrétně tyto zákroky nemám rád, ani když se stanou jinde. Vždycky otáčím hlavu, protože to nechci vidět, je to pro mě nepříjemné. Ale v profi sportu je to něco jiného, než když hrajete zadarmo a pro radost. Jde hlavně o to se nezranit.

Jak by to v lize přijali?

Asi záleží na situaci celkově, mně se to za celý život nestalo. Nemůžu soudit, co by bylo před pěti nebo deseti let. Stalo se to teď a mě mrzelo, co jsem udělal. Vyloučení bylo to nejmenší. Když jsem druhý ten viděl ten jeho kotník, dostalo mě to ještě víc. Hned jsem začal shánět číslo na Standu.

Co pro vás znamená fair play?

Nepotřebuju žádnou cenu, ba naopak, chci pomoct tomu klukovi, aby byl v pohodě.

Tomáš Smola, trenér Chomutova.

Razíte ovšem fair play i jako trenér Chomutova?

Nechci zákeřné fauly. Většinou u kluka poznáte, když se k tomu schyluje. Když to hráči nejde nebo je nervózní a přemotivovaný, vycítíte, že to může nastat. Tohle nechci. Občas dojde k nešťastné náhodě, fotbal je kontaktní sport, může se stát cokoli. Viz já. Nebo teď nepříjemnost v divizním zápase v Hřebči. Náš stoper se srazil s Tomášem Jablonským, co hrával za Slavii a Jablonec, a musela pro něj záchranka. Měl frakturu lícní kosti.

Tomáš Smola 34 let, fotbalový útočník a trenér. V české lize odkopal 191 cm vysoký hráč tři sezony za Ostravu a Opavu s bilancí 75 zápasů, 14 gólů, 7 asistencí. Rodák z Loun působil i v Bohemians Praha, Ústí nad Labem či rumunském Gaz Metan, nyní trénuje divizní Chomutov, s nímž vede skupinu B, a občas ještě nastupuje za lounskou rezervu v I. B třídě.

Snažíte se jít mladým příkladem?

Chci, aby moji kluci hráli tvrdě, ale ne zákeřně. Myslím, že v Chomutově mám charakterově dobrý mančaft, tyhle věci neprobíhají. Ani jim nemusím v tomto ohledu nic říkat.

Jaké tvrdé jsou dnes nižší fotbalové soutěže?

Musím říct, že některé zákroky jsou fakt hrozné. Kluci jsou na to v nižších soutěží zvyklí, když je hrají delší dobu. Já po letech v profifotbale věděl, kdy ten moment přijde, že mě někdo chce přepálit, takže jsem na to byl připravený. Některé souboje jsou na hraně, někdy to nezvládne ani rozhodčí, celkově mě občas ty nižší soutěže udivují.

A diváci? Řada z nich zmiňuje, že fotbalové prostředí hrubne.

V Ústeckém kraji asi ne. I když já to de facto nemůžu moc hodnotit, hraju vesměs jen domácí zápasy. Je to docela v pohodě, my máme mladé kluky, kteří nejsou žádní blázni, nikdo to tam úplně nehecuje. Většina našich zápasů je férových.

Ještě nedávno jste hrál ligu, teď jen krajskou soutěž. Co se stalo?

Trápí mě problémy s kolenem, které mi neumožní nějakou větší zátěž. Mám artrózu. Bylo na čase říct ne, omezovalo mě to i v normálním životě. Bolesti jsou nepříjemné. Kdo artrózu má, ví, o čem mluvím. Nějakou dobu jsem vydržel hrát ligu přes bolest, ale už to dál nešlo.

Mrzelo vás to?

Ano, ale na druhou stranu jsem od nějakých 28 let věděl, že tato chvíle přijde, takže naopak jsem rád, že jsem vydržel hrát ještě přes bolest na nejvyšší úrovni. Teď je pro mě hezké, že si můžu aspoň kopnout, jednou za čas si zahrát. Z časových důvodů nechodím na tréninky, bylo mi umožněno hrát jen zápasy. Bylo mi jedno, jaká je to soutěž, chyběla mi hlavně ta parta, kolektiv. Kabina, kluci, pohoda, adrenalin, to k mému životu patří.

Živí vás ještě fotbal, nebo už máte i civilní zaměstnání?

Máme rodinnou stavební firmu, tam jsem většinou dopoledne, občas dělám i rukama. Odpoledne jezdím trénovat do Chomutova. Oboje mě živí. A v prosinci začnu studovat trenérskou B licenci.