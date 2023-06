Brazilci z Modlan. Celý fotbalový tým nosí na dresech přezdívky

Když nedávno klub z tisícové obce v teplickém okrese poprvé v historii dobyl krajský pohár, s nablýskanou trofejí slavili Ludík alias Bíma, Franc jako Francík, Šťáhlovský vulgo Šťáhlo, Šípek řečený Šípas, Stožický přezdívaný Stóža anebo kapitán Verbíř mladší coby Verba. A taky Formi, Šéďa, Bláža, Rudis, Kupis či Roliš.

„Přišel s tím trenér Míša Doležal. Když hrál ligu, vždycky chtěl mít na dresu přezdívku, ale nevyšlo to. Jeho nápad se nám všem zalíbil, nemám rád prázdné dresy,“ objasňuje modlanský šéf Martin Hrdlička, jehož táta František byl funkcionářskou ikonou Teplic. „V řádech není zakotvené, že bychom nemohli hrát s přezdívkami. Nikoho to neuráží, naopak je to hezké. Pro diváky i hráče, kteří to přivítali.“

Doležal starší podotýká: „O Baník se staráme Martin Hrdlička, Míša Vagel a já. Je to v uvozovkách náš klub, tak jsme si řekli, že si budeme dělat, co chceme. A zkoušíme být jiní, výjimeční.“

I novátorský počin přispívá k domácké pohodě v modlanském týmu. „Jsme jako rodina, Baník jsem si oblíbil. Přezdívky na dresech mě překvapily, dopomáhá to k lepší partě,“ míní Jan Šťáhlovský, hráč s hokejovým číslem 99. „Což je to jediné, co mám s Greztkým společného. Po pravdě, já ho ani neznal, než jsem si to číslo vzal.“

Kdyby Modlany v projektu pro amatérské kluby Kopeme za fotbal vyhrály zápas proti Viktorií Plzeň, možná by slavný soupeř zíral, kdo proti němu vyběhl. „Baník je nastavený rodinně. Člověk si může vybrat svoje číslo i přezdívku. Nováčkům se tím nástup do týmu zpříjemní,“ osvětluje Pavel Verbíř mladší, syn další teplické legendy.

Lapálie nastala jen s přezdívkou Doly, mohli ji nosit klidně čtyři muži z kádru čtvrtého týmu krajského přeboru. Michalové Doležal starší a mladší, Martin Dolejší a Jakub Dolejška. „Nás je tam hodně Dolyů,“ směje se mladší z Doležalů. „Dostal jsem přezdívku po tátovi, ale mám na dresu Doly Jr., aby si nás nikdo nespletl.“

Táta s připomínkou slavného Brazilce nadhodí: „Míšovi jsme tam dali Jr., stejně jako to má Neymar.“

Další řešení klonované přezdívky? Dolejší je Doly, Dolejška kmitá po hřišti s Kubou za krkem a Doležal starší už se do dresu neobléká. „Řekl jsem si, že se na hraní vykašlu. Měl jsem totiž zdravotní problémy. Nohy mě ale svrbí, uvidíme v srpnu po vyšetření. Třeba si kopnu ještě za béčko,“ uvažuje zkušenější Doležal.

V jiných týmech Baníku zatím přezdívky na dresech nemají. Zato v áčku se v příští sezoně objeví nová jmenovka. Ljeva. Do malebné vsi totiž zlákali bývalého teplického tahouna Admira Ljevakoviče.