Říká se mu český Messi, ale Kušej starší o synovi slýchal: Nic z něj nebude

„Snil jsem, že bude kopat ligu, reprezentace je bonbónek. Jsem nadšený, jak na hřišti lítal, udělal vítr. Zážitek. Šli jsme pak v Olomouci ještě decentně slavit do podniku. Do Belmonda ne!“ směje se táta Vasil Kušej starší. „Byl s námi i mladý, poseděl, ale on nepije ani nekouří.“

Pětasedmdesátiletý vitální důchodce vypráví o tom, jak se ze Slovenska dostal na Ústecko, jak posílá pohledy z Havaje, jak hrál za Armu. A mluví hlavně o synovi, hráči Mladé Boleslavi, jehož si pořídil po padesátce.