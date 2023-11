Úpohlavy (se) baví. Celý tým naráz dostal žlutou kartu. Světový rekord! tuší

Šlo o legrácku. Mužstvo, které je ve IV. třídě Litoměřicka předposlední, ukázalo smysl pro humor. A taky, že fotbal je hlavně zábava. Když o přestávce ztrácelo 0:5, vymyslelo kulišárnu.

„Hrozně dlouho jsme nedali gól. Domluvili jsme se, že když ho výjimečně vstřelíme, oslavíme ho netradičně. Všichni si svlékneme dresy. U nás jsou všichni hráči slušní, žádné karty nedostávají, takže jsme věděli, že po jedné žluté se nic neděje,“ vysvětlil Jiří Lasch, pětačtyřicetiletý předseda klubu, který nastoupil v základní sestavě.

Celý tým Úpohlav dostal naráz žluté karty.

Všichni hráči do jednoho souhlasili. A když v 82. minutě snižoval Martin Blížil na 1:6, celý tým spustil akci Striptýz. I gólman nebo náhradníci. Pro hlavního arbitra Davida Mojžíše to bylo boží dopuštění.

„Rozhodčí nevěděl, co má dělat, protože nikdo neměl na sobě dres, nemohl napsat čísla,“ líčil Lasch. „Já za ním přišel a řekl jsem mu, že jsme se takhle domluvili, že všichni by měli obdržet žlutou kartu. Nešel za každým jednotlivě, to by bylo trapné, prostě to po zápase napsal do zápisu a splnil si svoji povinnost.“

Náhradníci na lavičce si své trikoty můžou svlékat beztrestně, ale mužstvo přišlo na způsob, jak zežloutnout unisono. „Aby to bylo kolektivní, vstoupili na hrací plochu,“ poznamenal předseda. „Pak už jsme si museli jen dávat pozor, aby nikdo nedostal další kartu a nebyl vyloučený.“

Povedlo se. A rozjařený tým ještě euforie využil, Miroslav Bartoš korigoval na konečných 2:6. Úpohlavy, klub se siluetou zříceniny hradu Házmburk v logu, přitom předtím čtyři zápasy v řadě neskórovaly. Z jejich skopičinky byli paf také diváci, jichž se sešly na tři desítky.

„Libochovany nakonec fandily Úpohlavům. Jeden domácí fanoušek z toho byl úplně hotový a chtěl od nás dokonce koupit dres. My mu ho neprodali. Máme totiž starší ligové od Teplic, které nám je darovaly. A vážíme si jich.“

Mužstvo TJ Sokol Úpohlavy pro sezonu 2022/23.

Žlutá smršť ze sobotní podzimní derniéry Úpohlav se ihned stala hitem internetu a sociálních médií. „V neděli se nás hodně sešlo v hospodě a probírali jsme to do pozdních večerních hodin. Netušili jsme, že to bude mít takový přesah,“ pousmál se Lasch.

Jeho tým působí v soutěžní pyramidě českého fotbalu na nejnižším patře. V tabulce je druhý od konce s jedinou výhrou z deseti kol, devětkrát rupnul, skóre má 11:49. Poslední Třeboutice, kterým svítí na kontě také pouhé tři body, ještě čeká jeden zápas.

„I předsedovi okresního svazu jsem se vyjadřoval ve smyslu, že dokážeme táhnout za jeden provaz, byť z opačného konce, když se nedaří. Umíme si z toho udělat legraci. Pořád jsme kolektivně pospolu, což je nejdůležitější. Za to jsem rád, že si ještě můžeme zajít dohromady na pivo a sociálně žít spolu. Dneska je každý na Facebooku, Instagramu a nikdo pořádně nikam nechodí.“

Žádné videozáznamy nebo fotografie z bizarní oslavy gólu prý neexistují. „Bylo to tak bezprostřední, že nikoho nenapadlo natáčet nebo fotit. Naše vesnice má 259 obyvatel, jsme bez žáků nebo dorostu. Jsem rád, že u nás fotbal takhle držíme,“ těší předsedu klubu, který by se klidně mohl ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.