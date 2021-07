Chceme kluky naučit vyhrávat, říká šéf jihlavských fotbalistů Vaculík

Jihlavský tým doplní kyperský stoper Do letošní letní přípravy druholigových jihlavských fotbalistů se zapojili také dva zahraniční fotbalisté: krajní obránce z Francie Jalen Segour a stoper z Kypru Irodotos Christodoulou. Řekl si některý z nich o angažmá v FC Vysočina? „Kypřan Irodotos nás mile překvapil. Na to, že je to mladý kluk, ročník 2002, může být zajímavý,“ připustil sportovní ředitel jihlavského týmu Lukáš Vaculík. Ten proto hráče oslovil s nabídkou. „Jednáme o tom, že by u nás nějakou dobu působil. My s ním pracovali a sledovali jeho progres,“ vysvětluje Vaculík, který předpokládá, že by Christodoulou trénoval s jihlavským áčkem a zároveň byl k dispozici třetiligové juniorce FC Vysočina. „Pro ni by měl být posilou,“ je přesvědčen šéf jihlavského klubu. Ten zatím definitivně nezavrhl ani možnost angažování Francouze Segoura. Přestože jeho pozice je odlišná. „Je to taky zajímavý hráč, zatím jsme s ním v kontaktu. A zvažujeme, jestli se pro něj najde nějaký prostor. Nejsme však tak daleko jako s Irodotosem,“ připustil Vaculík. V jednání je navíc příchod ještě jednoho cizince. „Hledáme hráče do ofenzivy, útočníka, protože tuto pozici nemáme plně obsazenou,“ vysvětluje Vaculík. „Po odchodu Standy Klobásy jsme tento post chtěli posílit. A to i s ohledem na to, že v béčku klasického útočníka nemáme.“ Také v áčku si Jihlava musela vypomoct, definitivním řešením se zdá přesun někdejšího stopera Filipa Vedrala do útoku. „Z Filipa se během jara stal právoplatný útočník, dal ve druhé lize sedm gólů,“ chválí svého svěřence Vaculík. „Druhým, kdo čeká na svou šanci, je mladý Justin Araujo-Wilson,“ zmiňuje osmnáctiletého hráče z Trinidadu a Tobago. „Je to zajímavý hráč, ale je potřeba do něj dostat český styl fotbalu. Určitou taktickou zodpovědnost a snahu pomoct týmu,“ dodal. V hledáčku je nyní jeden ofenzivní hráč z Afriky. „Máme ho předdomluveného, ale zatím to vázne na vízech,“ mrzí Vaculíka. „Když se vše vyřídí, věřím, že ještě během podzimu by se měl dostavit,“ dodal sportovní ředitel FC Vysočina.