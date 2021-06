Trenér Kameník pokračuje ve formování jihlavského týmu

„To slouží k detailnímu osobnímu seznámení s hráči, pohovorům a de facto k vytvoření týmu, který se bude prezentovat v podzimní části sezony,“ prozradil nový trenér FC Vysočina Jan Kameník.

V Modré u Děčína jihlavský tým podle svého kouče najde optimální podmínky pro přípravu.

„Budeme mít k dispozici dvě travnatá hřiště, takže budeme pokračovat v nabírání kondice,“ nastiňuje účel soustředění Kameník. „Každý trénink bude na hřišti, s míčem. Navážeme na první týden, který byl seznamovací, a budeme pokračovat ve věcech, kterým se chceme věnovat.“

Podle původních plánů měl mít trenér k dispozici všechny hráče aktuálního 25členného kádru. Vinou drobného zranění, které si způsobil při středečním tréninku, však zřejmě s týmem neodcestuje devatenáctiletý záložník Adam Ritter. „Má lehký výron kotníku, takže počítáme s tím, že bude nutný nějaký týden rekonvalescence,“ upřesňuje Kameník.

Jasno zatím není ani o osudu testovaného francouzského levého obránce Jalena Segoura. „Je to snaživý hráč, s dobrým přístupem k tréninku. Do defenzivy má slušné věci, s ofenzivou se seznamuje. Uvidíme, jak to bude vypadat dál,“ pověděl jihlavský kouč.

Ten přímo ze soustředění s týmem v sobotu odcestuje na druhé přípravné utkání. „Je zde ale malinká změna, nebudeme hrát se Žižkovem, ale ve Vlašimi,“ prozradil Kameník.