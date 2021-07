Posily z Kypru a Senegalu? Jasněji bude v Jihlavě příští týden

„Matúše něco trápilo už před zápasem a bylo vidět, že se necítil,“ říká sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Takže celý tento týden je v péči fyzioterapeutů. Není to nic vážného, před utkáním se rozhodne, jestli do něj půjde nebo ne. Bude to asi o momentálním rozhodnutí Matúše, potažmo trenéra.“

Vedení FC Vysočina pracuje na dotažení příchodu dvou zahraničních hráčů, stopera z Kypru a útočníka ze Senegalu. „Stoper Irodotis s námi už trénuje, vyřizujeme všechny podklady, aby tady mohl zůstat,“ prozradil Vaculík.

„Předběžný souhlas už máme, ústně je to vykomunikované. Ale musíme počkat, až to bude na papíře. Až se podepíše smlouva, hráče zaregistrujeme,“ naznačil sportovní ředitel jihlavského klubu.

Podle něj by celá situace mohla být uzavřena v příštím týdnu. „Momentálně máme jiné tři zdravé stopery, takže nás to tolik netlačí, že by to muselo být hned. Nouzi nemáme,“ doplnil Vaculík.

Během příštích dnů by mohlo být jasno také o osudu potenciální posily do útoku - mladého senegalského útočníka. „Ve středu byl na české ambasádě v Dakaru žádat o vízum. Čekám na informace, jak to probíhalo,“ prozrazuje Vaculík. „Pokud to dopadlo dobře, během příštího týdne by měl přiletět do Česka,“ dodal.

Jihlava v tomto přestupním termínu přivedla na přestup tři hráče: Lukáše Zoubeleho, Jaroslava Peřinu a Jakuba Selnara a na hostování Tomáše Vlčka.