Kameník začal přípravu s fotbalisty Jihlavy. Zpět v týmu je Zoubele

„Máme pět týdnů na to, abychom tým nachystali na soutěž,“ říká na startu letní přípravy Kameník. „Hned první týden bude trošku náročnější, hráče ve třech dnech bude čekat dvoufázový trénink a na konci týdne jedno přípravné utkání,“ zmiňuje duel s Chrudimí, který Jihlava sehraje v pátek.

Příští pondělí pak áčko FC Vysočina zamíří na týdenní soustředění do Modré u Děčína. „Budeme mít možnost s hráči strávit téměř sedm dní společně,“ pochvaluje si kouč, který na úvod přípravy plánuje poznat své nové svěřence.

Program přípravných zápasů FC Vysočina 25. června Chrudim 3. července Žižkov

10. července Zbrojovka Brno

13. července Pardubice

17. července Sokol Živanice Trenér Kameník zvažuje zařazení ještě jednoho přípravného duelu, který by jihlavští fotbalisté sehráli v rámci týdenního soustředění v Modré u Děčína (28. 6. - 4. 7.).

„Je potřeba tým nastudovat. Některá předchozí utkání už jsem viděl, v průběhu minulé sezony jsem sledoval duely přenášené ČT sport, takže určitou představu o kádru jsem už měl,“ přibližuje Kameník. „Ale nyní bude potřeba konkrétní seznámení s hráči, sledovat jejich práci v rámci tréninkového procesu a přípravných utkání.“

Jihlavského kouče těší, že hned na začátku přípravy má k dispozici téměř kompletní kádr.

Ten navíc doplnil navrátilec Lukáš Zoubele. „Na 90 95 procent je hotovo,“ tvrdí Kameník. „S Lukášem Vaculíkem (sportovním ředitelem klubu - pozn. red.) jsme v každodenním kontaktu, věci konzultujeme, o hráčích se bavíme. Možná ještě jedno dvě jména přibudou,“ hlásí.

Poměrně jasno je také o složení přípravných zápasů: Jihlava by jich měla sehrát pět, s tím, že ji prověří i prvoligové Pardubice. „Takto byl rozpis naplánován už předchozím realizačním týmem,“ zmiňuje Kameník kouče Křečka. Ten se však rozhodl v Jihlavě nepokračovat. „Složení je optimální, vyvážené v tom, že se tam objevují jak druholigové týmy (Chrudim, Žižkov, Brno), tak jeden prvoligový (Pardubice) a na generálku jeden tým hrající nižší soutěž (Živanice),“ upřesňuje Kameník. „Zvažujeme ale, že bychom do toho vložili ještě jedno utkání v rámci herního soustředění, abychom měli větší možnost hráče poznat,“ pokračuje Kameník.

V prvních dvou utkáních s Chrudimí a Žižkovem, případně v tom jednom duelu v rámci soustředění, dostane podle kouče prostor co nejširší spektrum hráčů. „Čím blíž budeme prvnímu mistrovskému duelu, prostoru něco zkoušet bude čím dál méně. Vše by mělo vygradovat generálkou, kterou bychom už chtěli hrát v sestavě, jež by mohla naskočit v úvodním mistrovském utkání proti Varnsdorfu,“ dodává Kameník.