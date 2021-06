V druholigové Jihlavě končí trenér Křeček. Nahradí ho Kameník?

„Ano, tuto zprávu můžu potvrdit. Končím,“ uvedl Křeček.

Devětačtyřicetiletý trenér, který ještě na začátku týdne počítal s tím, že u mužstva po krátké dovolené bude pokračovat, se nechtěl k celé záležitosti vyjadřovat. „Nezlobte se, ale jsou to citlivé věci, které bych teď nechtěl více komentovat. Ale je to pravda, dnes jsme se dohodli,“ uvedl Křeček.

Podle něj šlo o vzájemnou dohodu. „Byla to oboustranná záležitost, kterou jsme si ke konci nějakým způsobem vyříkávali,“ doplnil kouč.

Podle informací MF DNES by se novým hlavním trenérem FC Vysočina měl stát Jan Kameník. O deset let mladší kouč naposledy trénoval slovenský celek FK Pohronie, který přebíral v průběhu sezony na posledním místě tabulky a dovedl jej k záchraně nejvyšší soutěže. Přesto v klubu nedostal další smlouvu.

„Bylo to zvláštní. Splnili jsme cíl, zachránili jsme soutěž. Vedení má ale jinou představu o fungování směrem do budoucna,“ prozradil Kameník v týden starém rozhovoru pro MFDNES. „Nevím, jak bych to popsal. Ty důvody úplně konkrétně neřekli.“

K tomu, jestli se skutečně přesune do Jihlavy, kde působil v letech 2015 - 2017 u mládeže a na jaře 2017 čtvrt roku co by asistent trenéra Michala Bílka, se Kameník nechtěl vyjadřovat.

„Nemůžu to potvrdit, ani vyvrátit,“ omluvil se. „Jsem domluvený, že to nebudu komentovat. Nezlobte se, nejde to. Momentálně vám k tomu nemůžu říct,“ vzkázal z dovolené.

Aktuální dění v klubu nechtělo zatím rozkrýt ani vedení FC Vysočina. „Do konce týdne vydáme oficiální zprávu, teď se k tomu nebudu vyjadřovat,“ odpověděl na dotaz MF DNES z volební valné hromady FAČR sportovní ředitel klubu Lukáš Vaculík.

Odvolaný kouč Aleš Křeček vedl Jihlavu od července 2020. Také v jeho případě se jednalo o návrat do FC Vysočiny, protože v letech 2003 . -2005 působil u žákovských a dorosteneckých celků tohoto klubu.

V aktuálním ročníku Fortuna: Národní ligy značně omlazený celek dovedl na sedmé místo. „Po průběhu soutěže si myslím, že sedmá příčka je ještě celkem sympatická. A taky vzhledem k tomu, v jakém složení jsme sezonu odehráli,“ zmínil Křeček, že měl k dospozici tým s věkovým průměrem 22 let.