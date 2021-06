Vize fotbalové Jihlavy: Najít nového Jawa a Tijaniho

„Hledám trenéra, který se chce věnovat koncepční práci, budování týmu a umí pracovat s mladými hráči,“ nastiňuje Vaculík.

„Je to o individuálním přístupu, trpělivosti a o tom vědět, jak každého jednotlivce co nejlépe využít ve prospěch týmu,“ pokračuje ředitel FC Vysočina. „Vzhledem k tomu, že hráčů bude omezený počet, osmnáct, maximálně dvacet, je klíčové rozvíjet každého jednotlivce. Není to tak, že když na to hráč v danou chvíli nemá, hned přivedeme jiného. V takové pozici nejsme,“ uvědomuje si Vaculík.

Ekonomická situace FC Vysočina se sice zlepšila, avšak Jihlava stále nemůže pomýšlet na boj o návrat do nejvyšší soutěže. Také proto se klub rozloučil s Alešem Křečkem.

„Já i Aleš jsme velmi ambiciózní a oba jsme chtěli postoupit do ligy. Věřili jsme, že se nám maximálně do roka podaří sehnat strategického partnera, investora, akcionáře, se kterým bychom se zase posunuli nahoru,“ říká Vaculík. „To se nám nepodařilo a tak rozpočet budeme muset držet ve stejných relacích, jako byl tuto sezonu, stejně tak kádr zůstane velice podobný.“

Skončí Číž, Červ, Horák či Patrák

Jihlava ví, že se bude muset vyrovnat s řadou odchodů. V právě skončené sezoně se opírala o pomoc hned osmi hráčů, které měla na hostování.

„V konečné fázi by ze základní sestavy odcházeli Lukáš Červ (Slavia Praha) a Vojta Patrák (Sparta Praha), kteří odehráli větší minutáž,“ tvrdí Vaculík.

Návratů z hostování však bude víc: brankář Lumír Číž (Baník Ostrava), krajní obránce Daniel Horák (Sparta) či záložník Michal Ševčík (Brno). „O Lukáše Červa, který z pozice defenzivního záložníka dal sedm gólů, je v první lize zájem hned ze tří klubů a proto nepočítám, že by se mohl vrátit.“ uvědomuje si Vaculík. „Vojta Patrák a Dan Horák by se měli vrátit do Sparty a pokud se nedostanou do áčka, hráli by za béčko, které by mělo hrát druhou ligu, stejně jako my.“

Naproti tomu hostování Jaroslava Peřiny (Jablonec) a Jakuba Selnara (Plzeň) by mělo vyústit v přestup do Jihlavy. „U Tomáše Vlčka jsme předběžně domluvení jak s hráčem, tak se Slavií, že by u nás měl ještě rok pokračovat. Jednáme také o prodloužení působení Sebastiana Chocholatého (Hradec Králové),“ prozradil Vaculík.

Kabinu opustil Klobása

Nejen na hřišti, ale především v kabině bude chybět útočník Stanislav Klobása, který se v 27 letech rozhodl ukončil kariéru profesionálního fotbalisty.

„Mrzí mě to, jak fotbalově, tak lidsky, se Standou jsme k sobě měli blízko,“ prozradil Vaculík. „Bude těžké nahradit jeho góly a cit pro fotbal. Takový čich na góly nemají ani útočníci v lize.“

Ani to však nestačilo, aby Klobása v uplynulé sezoně pravidelně nastupoval. „Standa nebyl v úplně ideální formě. V konečné fázi dal na jaře dva důležité vítězné góly, jeden proti Třinci, druhý venku proti Prostějovu. Standa měl kromě fotbalu ještě nějaké další pracovně-rodinné aktivity, které ho vyčerpávaly, proto někdy docházelo ke zranění. Rozhodl se, že s fotbalem na profesionální úrovni dál nechce pokračovat a s tím nic nenadělám,“ dodává šéf jihlavského klubu.

Na góly nejen Vedral, ale i Wilson

Náhradu bude Jihlava hledat (nejen) ve vlastních zdrojích. „Chtěl bych jednoho útočníka přivést. V zajímavém světle se ukázal Filip Vedral, který sice není typický útočník, ale dal sedm branek. Je to alternativa, která může být,“ zmiňuje Vaculík nečekaný přesun tradičního stopera na hrot útoku.

„Osobně se těším také na to, až se vrátí Justin Wilson, který celé jaro nehrál. Myslím se, že je to kluk, který má potenciál růst a může být v budoucnu hodně zajímavý,“ zmiňuje osmnáctiletého útočníka Trinidadu a Tobaga.

Mladého hráče trápily vleklé zdravotní problémy. „V zápase se Žižkovem si při sprintu natrhl zadní stehenní sval. Po osmi týdnech, kdy začínal být plně zahojený a byl zhruba v padesátiprocentním tréninkovém režimu si při nezaviněném pohybu tu rupturu obnovil,“ vysvětluje Vaculík.

Zbytek sezony tak Araujo-Wilson strávil v Holandsku. „Domluvili jsme se s agentem, že se tam odjede léčit. Má tam své fyzioterapeuty a kondičního trenéra,“ říká Vaculík. „Jsem s ním každé tři dny v kontaktu, abych věděl, co se děje a v jaké je fázi. V týdnu by se měl vracet do Čech a být plnohodnotně nachystán do přípravy,“ uvedl Vaculík.

Znovu do tréninku se jihlavští hráči zapojí v pondělí 21. června, kdy je čeká start pětitýdenní letní přípravy. „Až se dohodneme s novým trenérem, začneme probírat podrobnosti, včetně přípravy. Nějaké přáteláky už naplánované jsou, ty měnit nebudeme. Změny budou spíše kosmetické,“ říká Vaculík.

Zkušenosti! Co Zoubele?

Nový kouč, kterým by se podle informací MF DNES měl stát Jan Kameník, by už měl mít k dispozici i několik nových hráčů. „Během letní přestávky by se nemělo stát, že by někdo odcházel. Počítám, že kádr zůstane tak, jak je. S tím, že přivedeme dva, tři hráče, abychom tým doplnili,“ tvrdí Vaculík.

Jeho přáním je získat jednoho zkušenějšího fotbalistu, který by s výchovou hráčů pomohl kapitánu Matúši Lackovi a brankáři Luďku Vejmolovi. Tedy aktuálně jediným ostřílenějším jihlavským hráčům.

Podle informací MF DNES je v hledáčků FC Vysočina Lukáš Zoubele. Šestatřicetiletý záložník loni v létě přestoupil na Žižkov. „Jsem s ním i po jeho odchodu v kontaktu,“ připustil Vaculík. „Je jednou možností, ale samozřejmě je to složitější, protože Lukáš má smlouvu na Žižkově, takže uvidíme.“

Vejmola by mohl zůstat

Vedení jihlavského klubu jistě uvítalo informaci o tom, že by v klubu měl dále působit brankář Vejmola. Ten si na jaře nezachytal kvůli administrativní chybě při jeho návratu z hostování v Norsku.

„Luděk má normálně platnou smlouvu na jeden rok. Bavili jsme se spolu a řekli jsme si, že se do konce května vyjádří, jestli by chtěl odejít. Mohli jsme to otevřít,“ prozrazuje Vaculík. „Luděk říkal, že momentálně nic nehledá, tak počítám, že zůstává. Je to tak, že by musela přijít opravdu hodně zajímavá nabídka, aby ho klub prodával.“

Při výběru případných posil Jihlava doufá, že bude mít tolik štěstí, jako v minulosti. „Hledáme hráče, kteří jsou zadarmo nebo za málo peněz, a přesto mají potenciál. A ten se budeme snažit rozvinout tak, jak se nám to ve druhé lize povedlo s Laminem Jawo nebo Momem Tijani,“ zmiňuje nedávné zdařilé prodeje cizinců do nejvyšší soutěže.

„Chceme dále rozvinout také naše odchovance. Tak, jako jsme posunuli Tomáše Smejkala, který odešel v zimě do Jablonce,“ připomíná Vaculík finančně zajímavý přestup produktivního záložníka.