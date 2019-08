Ústí se v poháru utká s Budějovicemi: Standardky by měly být naší zbraní

„Bohužel asi nebudeme úplně komplet, po víkendovém zápase s rezervou Mladé Boleslavi máme nějaké šrámy, které bych nechtěl specifikovat,“ mrzí Chudého po jinak povedeném třetiligovém duelu, který jeho mužstvo získalo pro sebe poměrem 2:1.



Jihočeši budou v pořadí již třetím profesionálním týmem za poslední tři sezony, který na orlickoústecký stadion dorazí. Předloni Jiskra podlehla smolně na penalty prvoligovému Slovácku, loni nestačila na druholigovou žižkovskou Viktorku. Soka z první ligy pak vyzve za uplynulou dekádu celkově počtvrté (podrobněji viz box).

Prvoligoví soupeři Ústí v poháru v poslední dekádě 3. září 2009 - Ústí vs. Sparta Praha 0:4

31. srpna 2010 - Ústí vs. Olomouc 2:5

9. srpna 2017 - Ústí vs. Slovácko 1:1, 4:5 na pen.

28. srpna 2019 - Ústí vs. Č. Budějovice od 17.00

„Jak se dlouho v poháru nedařilo postoupit dál, tak teď nám kromě lepších výsledků samozřejmě několikrát pomohlo k atraktivnímu soupeři i štěstí při losu,“ poznamenává kouč Chudý.

Protivník Jiskry ve Fortuna lize nebodoval třikrát za sebou, což pro ni může být ve vzájemné konfrontaci spíš nevýhoda. Navíc: zatímco Ústí minule v poháru vyřadilo Kolín (1:0), pro Budějovice to bude vůbec první letošní mač v této soutěži.

„Budou si tu chtít zvednout sebevědomí a vyhrát, aby v MOL Cupu pokračovali dál, a sami si tak třeba řekli o zajímavého soupeře,“ tuší trenér Chudý.

Nehledě na chmurné výsledky Budějovic z nedávné doby je i proto považuje za jednoznačného favorita. A není divu.

„Rozdíl dvou soutěží je určitě velký, jejich hráči by nás měli převyšovat v rychlosti, kombinaci, silových i individuálních schopnostech,“ konstatuje Chudý. „My bychom rádi uhráli co nejpříznivější výsledek.“

K němu by mohly přispět bojovnost, spolehlivá defenziva, brejky a také standardní situace, z nichž Ústí v sobotu v ČFL dvakrát skórovalo. „Je to jedna z cest, jak můžeme být proti Budějovicím úspěšní,“ přisvědčuje Chudý. „Měla by to být naše velká zbraň.“

Trenér Jiskry pevně věří, že se prvoligový soupeř v Ústí promítne i do návštěvy. Žižkov si před rokem nenechalo ujít 880 fanoušků.

„Myslím, že přijde tak kolem tisícovky diváků, mohlo by tomu přispět i dobré počasí. Moje tajné přání je 1 500 lidí,“ říká Chudý.