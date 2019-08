Do sezony s otazníky. Nevíme, co od třetí ligy čekat, zní z Ústí nad Orlicí

„Vzhledem k tomu, v jakých poměrech tady děláme fotbal, tak v létě nebyl moc prostor na to, abychom se jeli podívat na nějaký zápas soupeře. Budeme vařit z vody, s čím na nás Teplice vyrukují, uvidíme až na hřišti,“ říká orlickoústecký trenér Vladimír Chudý.

A stejná situace (bohužel) pro něj trvá i směrem k ostatním protivníkům, kteří se do ČFL nově zapojují.

„Vůbec nevíme, co od toho čekat. Netušíme, jestli béčka budou dávat šanci mladíkům, nebo jestli to budou brát jako rezervu pro svoje první týmy… Přiznám se, že fakt nevím. Asi to bude zápas od zápasu rozdílné,“ uvažuje Chudý.

Aby toho na jeho hlavu náhodou nebylo málo, má kouč i drobné výhrady k letní přípravě. Jiskra totiž odehrála čtyři zkouškové duely a vyhrála pouze jednou. Navíc při skóre 2:16.

„Z našeho pohledu nebyla příprava úplně výsledkově povedená, jelikož jsme se potýkali s nedostatkem hráčů vinou zranění, dovolených a dalších věcí. Na druhou stranu tréninkové jednotky a morálka, tam problém nebyl. Generálku jsme také celkem zvládli, tak uvidíme, co v sezoně,“ říká Chudý.

V kabině Východočeši během letních měsíců přivítali tři nové tváře, respektive jednu staronovou: z Ústí nad Labem se do Jiskry vrací záložník Adam Nágl a na hostování z Pardubic přichází obránce Vojtěch Špatenka. Z České Třebové pak další obránce Filip Grepl, jenž na sebe před dvěma lety v pardubickém přeboru upozornil pěkným volejem ze vzduchu po vzoru Zlatana Ibrahimoviče přímo pod břevno. Česká Třebová tehdy remizovala s Poličkou 2:2 a prohrála na penalty. V Jiskře setrvává záložník Václav Střelec, jenž je zde na hostování z Hradce Králové.

Stran odchodů z orlickoústecké šatny to vypadá následovně: hostování skončilo obránci Františku Čechovi, který se vrací do Hradce, a směr Pardubice nabrali obránce Tomáš Lněnička a brankář Daniel Bartaloš.

Vedle ČFL se Ústí letos zúčastní také MOL Cupu, ve středu 14. srpna se Východočeši představí v prvním kole v divizním Kolíně. V minulé sezoně se Jiskra dostala až do kola druhého, odkud vypadla po prohře 0:1 se Žižkovem. V ČFL skončila devátá s 45 body.